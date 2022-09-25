25 сентября 2022

Россиян с шенгеном перестали впускать в Польшу воздушными и морскими путями

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Виды Будапешта. Венгрия, продукты, еда, центральный рынок будапешта, флаг польши
Россияне больше не могут попасть в Польшу на самолете или корабле Фото:
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В Польше вступило в силу ограничение на въезд россиян с шенгенскими визами через морские и воздушные порты. Об этом сообщает ТАСС.

«Теперь морские и авиаперевозчики, взявшие на борт человека, у которого нет оснований для въезда в Польшу, должны будут отправить его назад за свой счет», — говорится в публикации. Отмечается, что ранее подобные меры Варшава ввела в отношении пеших и автомобильных КПП.

В сентября Евросоюз принял полную остановку упрощенного визового режима с Россией, в результате чего страны ЕС получили право ограничивать перемещения граждан РФ по шенгенскому пространству. На фоне этого Эстония, Латвия, Литва и Польша закрыли свои границы для россиян. 22 сентября аналогичное решение приняла Финляндия. Границу для россиян, бегущих от частичной мобилизации, 26 сентября планирует закрыть Грузия. При этом Еврокомиссия обсуждает с членами Евросоюза получение гуманитарных виз гражданами РФ.

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В Польше вступило в силу ограничение на въезд россиян с шенгенскими визами через морские и воздушные порты. Об этом сообщает ТАСС. «Теперь морские и авиаперевозчики, взявшие на борт человека, у которого нет оснований для въезда в Польшу, должны будут отправить его назад за свой счет», — говорится в публикации. Отмечается, что ранее подобные меры Варшава ввела в отношении пеших и автомобильных КПП. В сентября Евросоюз принял полную остановку упрощенного визового режима с Россией, в результате чего страны ЕС получили право ограничивать перемещения граждан РФ по шенгенскому пространству. На фоне этого Эстония, Латвия, Литва и Польша закрыли свои границы для россиян. 22 сентября аналогичное решение приняла Финляндия. Границу для россиян, бегущих от частичной мобилизации, 26 сентября планирует закрыть Грузия. При этом Еврокомиссия обсуждает с членами Евросоюза получение гуманитарных виз гражданами РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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