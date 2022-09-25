Россиян с шенгеном перестали впускать в Польшу воздушными и морскими путями

26 сентября 2022 в 02:44 Размер текста - 17 +

Россияне больше не могут попасть в Польшу на самолете или корабле Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В Польше вступило в силу ограничение на въезд россиян с шенгенскими визами через морские и воздушные порты. Об этом сообщает ТАСС. «Теперь морские и авиаперевозчики, взявшие на борт человека, у которого нет оснований для въезда в Польшу, должны будут отправить его назад за свой счет», — говорится в публикации. Отмечается, что ранее подобные меры Варшава ввела в отношении пеших и автомобильных КПП. В сентября Евросоюз принял полную остановку упрощенного визового режима с Россией, в результате чего страны ЕС получили право ограничивать перемещения граждан РФ по шенгенскому пространству. На фоне этого Эстония, Латвия, Литва и Польша закрыли свои границы для россиян. 22 сентября аналогичное решение приняла Финляндия. Границу для россиян, бегущих от частичной мобилизации, 26 сентября планирует закрыть Грузия. При этом Еврокомиссия обсуждает с членами Евросоюза получение гуманитарных виз гражданами РФ.

В Польше вступило в силу ограничение на въезд россиян с шенгенскими визами через морские и воздушные порты. Об этом сообщает ТАСС. «Теперь морские и авиаперевозчики, взявшие на борт человека, у которого нет оснований для въезда в Польшу, должны будут отправить его назад за свой счет», — говорится в публикации. Отмечается, что ранее подобные меры Варшава ввела в отношении пеших и автомобильных КПП. В сентября Евросоюз принял полную остановку упрощенного визового режима с Россией, в результате чего страны ЕС получили право ограничивать перемещения граждан РФ по шенгенскому пространству. На фоне этого Эстония, Латвия, Литва и Польша закрыли свои границы для россиян. 22 сентября аналогичное решение приняла Финляндия. Границу для россиян, бегущих от частичной мобилизации, 26 сентября планирует закрыть Грузия. При этом Еврокомиссия обсуждает с членами Евросоюза получение гуманитарных виз гражданами РФ.