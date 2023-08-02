The Atlantic: контрнаступление ВСУ — это военный кошмар

03 августа 2023 в 08:40 Размер текста - 17 +

Том Николс заявил, что у ВСУ нет преимуществ Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Контрнаступление Украины является военным кошмаром. Об этом заявил американский обозреватель Том Николс. По его словам, у украинских военных нет преимуществ. «Нападение на окопавшуюся армию, как это делают сейчас украинцы, — это военный кошмар. Враг знает, что вы идете, он подготовился к атакам, и их цель — уступить как можно меньше территории, заставляя платить кровью за каждый дюйм», — сообщил Николс в статье для американского журнала The Atlantic. По его словам, у ВСУ нет преимуществ на фронте. Обозреватель отметил, что украинская техника совершенствовалась недостаточно быстро, а российские силы превосходят армию ВСУ по количеству. Николс заявил, что решение Украины начать контрнаступление можно назвать «чудом». Ранее украинские медики сообщили, что из-за начала наступательных действий увеличилось число раненых бойцов ВСУ. Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон назвал контрнаступление Украины бойней, передает деловое издание «Взгляд».

Контрнаступление Украины является военным кошмаром. Об этом заявил американский обозреватель Том Николс. По его словам, у украинских военных нет преимуществ. «Нападение на окопавшуюся армию, как это делают сейчас украинцы, — это военный кошмар. Враг знает, что вы идете, он подготовился к атакам, и их цель — уступить как можно меньше территории, заставляя платить кровью за каждый дюйм», — сообщил Николс в статье для американского журнала The Atlantic. По его словам, у ВСУ нет преимуществ на фронте. Обозреватель отметил, что украинская техника совершенствовалась недостаточно быстро, а российские силы превосходят армию ВСУ по количеству. Николс заявил, что решение Украины начать контрнаступление можно назвать «чудом». Ранее украинские медики сообщили, что из-за начала наступательных действий увеличилось число раненых бойцов ВСУ. Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон назвал контрнаступление Украины бойней, передает деловое издание «Взгляд».