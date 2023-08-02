02 августа 2023

The Atlantic: контрнаступление ВСУ — это военный кошмар

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Вооруженные силы Украины. stock, ВСУ, украинские военные, stock
Том Николс заявил, что у ВСУ нет преимуществ Фото:
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Контрнаступление Украины является военным кошмаром. Об этом заявил американский обозреватель Том Николс. По его словам, у украинских военных нет преимуществ.

«Нападение на окопавшуюся армию, как это делают сейчас украинцы, — это военный кошмар. Враг знает, что вы идете, он подготовился к атакам, и их цель — уступить как можно меньше территории, заставляя платить кровью за каждый дюйм», — сообщил Николс в статье для американского журнала The Atlantic. По его словам, у ВСУ нет преимуществ на фронте.

Обозреватель отметил, что украинская техника совершенствовалась недостаточно быстро, а российские силы превосходят армию ВСУ по количеству. Николс заявил, что решение Украины начать контрнаступление можно назвать «чудом».

Ранее украинские медики сообщили, что из-за начала наступательных действий увеличилось число раненых бойцов ВСУ. Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон назвал контрнаступление Украины бойней, передает деловое издание «Взгляд».

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Контрнаступление Украины является военным кошмаром. Об этом заявил американский обозреватель Том Николс. По его словам, у украинских военных нет преимуществ. «Нападение на окопавшуюся армию, как это делают сейчас украинцы, — это военный кошмар. Враг знает, что вы идете, он подготовился к атакам, и их цель — уступить как можно меньше территории, заставляя платить кровью за каждый дюйм», — сообщил Николс в статье для американского журнала The Atlantic. По его словам, у ВСУ нет преимуществ на фронте. Обозреватель отметил, что украинская техника совершенствовалась недостаточно быстро, а российские силы превосходят армию ВСУ по количеству. Николс заявил, что решение Украины начать контрнаступление можно назвать «чудом». Ранее украинские медики сообщили, что из-за начала наступательных действий увеличилось число раненых бойцов ВСУ. Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон назвал контрнаступление Украины бойней, передает деловое издание «Взгляд».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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