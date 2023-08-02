The Atlantic: контрнаступление ВСУ — это военный кошмар

Контрнаступление Украины является военным кошмаром. Об этом заявил американский обозреватель Том Николс. По его словам, у украинских военных нет преимуществ.
«Нападение на окопавшуюся армию, как это делают сейчас украинцы, — это военный кошмар. Враг знает, что вы идете, он подготовился к атакам, и их цель — уступить как можно меньше территории, заставляя платить кровью за каждый дюйм», — сообщил Николс в статье для американского журнала
Обозреватель отметил, что украинская техника совершенствовалась недостаточно быстро, а российские силы превосходят армию ВСУ по количеству. Николс заявил, что решение Украины начать контрнаступление можно назвать «чудом».
Ранее украинские медики сообщили, что из-за начала наступательных действий увеличилось число раненых бойцов ВСУ. Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон назвал контрнаступление Украины бойней, передает деловое издание «Взгляд».
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