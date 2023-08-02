В ходе контрнаступления растет количество раненых солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Медпункты переполнены из-за «колоссального» потока пострадавших и вынуждены работать круглосуточно. Об этом сообщают сами медики.
«Расположенные недалеко от линии фронта временные медицинские посты, где пациенты стабилизируются для дальнейшей эвакуации, получают постоянный приток солдат, раненых в боях. Цифры колоссальные», — сказал медик одного из таких центров в разговоре с журналистами американской газеты The New Yourk Times. Зачастую украинские солдаты получают ранения от соприкосновения с минами. Журналисты добавляют, что медпункты уже два месяца работают круглосуточно.
Украина продолжает контрнаступление. Мобилизованные солдаты ВСУ отмечают, что командование отправляет их в бой, используя как «пушечное мясо». Все больше бойцов получают ранения. По словам военного медика, за два месяца с начала наступления Киев продвинулся всего на полтора километра. Большинство солдат испытывают моральный упадок.
В ходе контрнаступления растет количество раненых солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Медпункты переполнены из-за «колоссального» потока пострадавших и вынуждены работать круглосуточно. Об этом сообщают сами медики. «Расположенные недалеко от линии фронта временные медицинские посты, где пациенты стабилизируются для дальнейшей эвакуации, получают постоянный приток солдат, раненых в боях. Цифры колоссальные», — сказал медик одного из таких центров в разговоре с журналистами американской газеты The New Yourk Times. Зачастую украинские солдаты получают ранения от соприкосновения с минами. Журналисты добавляют, что медпункты уже два месяца работают круглосуточно. Украина продолжает контрнаступление. Мобилизованные солдаты ВСУ отмечают, что командование отправляет их в бой, используя как «пушечное мясо». Все больше бойцов получают ранения. По словам военного медика, за два месяца с начала наступления Киев продвинулся всего на полтора километра. Большинство солдат испытывают моральный упадок.