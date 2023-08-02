NYT сообщила о «колоссальном» числе раненых военных ВСУ при контрнаступлении

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Вооруженные силы Украины. stock, ВСУ, stock
Военные госпитали на Украине работают круглосуточно с начала контрнаступления Фото:
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В ходе контрнаступления растет количество раненых солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Медпункты переполнены из-за «колоссального» потока пострадавших и вынуждены работать круглосуточно. Об этом сообщают сами медики.

«Расположенные недалеко от линии фронта временные медицинские посты, где пациенты стабилизируются для дальнейшей эвакуации, получают постоянный приток солдат, раненых в боях. Цифры колоссальные», — сказал медик одного из таких центров в разговоре с журналистами американской газеты The New Yourk Times. Зачастую украинские солдаты получают ранения от соприкосновения с минами. Журналисты добавляют, что медпункты уже два месяца работают круглосуточно.

Украина продолжает контрнаступление. Мобилизованные солдаты ВСУ отмечают, что командование отправляет их в бой, используя как «пушечное мясо». Все больше бойцов получают ранения. По словам военного медика, за два месяца с начала наступления Киев продвинулся всего на полтора километра. Большинство солдат испытывают моральный упадок.

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В ходе контрнаступления растет количество раненых солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Медпункты переполнены из-за «колоссального» потока пострадавших и вынуждены работать круглосуточно. Об этом сообщают сами медики. «Расположенные недалеко от линии фронта временные медицинские посты, где пациенты стабилизируются для дальнейшей эвакуации, получают постоянный приток солдат, раненых в боях. Цифры колоссальные», — сказал медик одного из таких центров в разговоре с журналистами американской газеты The New Yourk Times. Зачастую украинские солдаты получают ранения от соприкосновения с минами. Журналисты добавляют, что медпункты уже два месяца работают круглосуточно. Украина продолжает контрнаступление. Мобилизованные солдаты ВСУ отмечают, что командование отправляет их в бой, используя как «пушечное мясо». Все больше бойцов получают ранения. По словам военного медика, за два месяца с начала наступления Киев продвинулся всего на полтора километра. Большинство солдат испытывают моральный упадок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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