В свердловских школах резко вырос спрос на учителей

03 августа 2023 в 10:03 Размер текста - 17 +

Свердловские школы пополняют кадры перед началом учебного года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В школах Свердловской области на 18% выросло количество вакансий для преподавателей. Самыми востребованными стали учителя математики, информатики и русского языка. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса «Зарплата.ру». «Резюме педагогов в июле снизилось на 28% в сравнении с первым месяцем лета. За тот же период в школах выросло количество вакансий на 18%. Учителям предлагают зарплаты в диапазоне от 15 до 80 тысяч рублей в зависимости от опыта, занятости и места работы», — сказано в сообщении. Самыми востребованными стали преподаватели математики, информатики, русского языка, литературы и английского языка, а также педагоги начальных классов. Именно этих профессий стало больше из общего числа вакансий, доля их предложений составила 54%. Ранее URA.RU писало, что общеобразовательная школа в поселке Шайтанка ищет преподавателя для одного ученика. На время работы учителю будет предоставлено жилье.

В школах Свердловской области на 18% выросло количество вакансий для преподавателей. Самыми востребованными стали учителя математики, информатики и русского языка. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса «Зарплата.ру». «Резюме педагогов в июле снизилось на 28% в сравнении с первым месяцем лета. За тот же период в школах выросло количество вакансий на 18%. Учителям предлагают зарплаты в диапазоне от 15 до 80 тысяч рублей в зависимости от опыта, занятости и места работы», — сказано в сообщении. Самыми востребованными стали преподаватели математики, информатики, русского языка, литературы и английского языка, а также педагоги начальных классов. Именно этих профессий стало больше из общего числа вакансий, доля их предложений составила 54%. Ранее URA.RU писало, что общеобразовательная школа в поселке Шайтанка ищет преподавателя для одного ученика. На время работы учителю будет предоставлено жилье.