02 августа 2023

В свердловских школах резко вырос спрос на учителей

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер посетил новый образовательный центр №7. Челябинск, учитель, урок, класс, школа, преподаватель, педагог
Свердловские школы пополняют кадры перед началом учебного года Фото:

В школах Свердловской области на 18% выросло количество вакансий для преподавателей. Самыми востребованными стали учителя математики, информатики и русского языка. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса «Зарплата.ру».

«Резюме педагогов в июле снизилось на 28% в сравнении с первым месяцем лета. За тот же период в школах выросло количество вакансий на 18%. Учителям предлагают зарплаты в диапазоне от 15 до 80 тысяч рублей в зависимости от опыта, занятости и места работы», — сказано в сообщении.

Самыми востребованными стали преподаватели математики, информатики, русского языка, литературы и английского языка, а также педагоги начальных классов. Именно этих профессий стало больше из общего числа вакансий, доля их предложений составила 54%.

Ранее URA.RU писало, что общеобразовательная школа в поселке Шайтанка ищет преподавателя для одного ученика. На время работы учителю будет предоставлено жилье.

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В школах Свердловской области на 18% выросло количество вакансий для преподавателей. Самыми востребованными стали учителя математики, информатики и русского языка. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса «Зарплата.ру». «Резюме педагогов в июле снизилось на 28% в сравнении с первым месяцем лета. За тот же период в школах выросло количество вакансий на 18%. Учителям предлагают зарплаты в диапазоне от 15 до 80 тысяч рублей в зависимости от опыта, занятости и места работы», — сказано в сообщении. Самыми востребованными стали преподаватели математики, информатики, русского языка, литературы и английского языка, а также педагоги начальных классов. Именно этих профессий стало больше из общего числа вакансий, доля их предложений составила 54%. Ранее URA.RU писало, что общеобразовательная школа в поселке Шайтанка ищет преподавателя для одного ученика. На время работы учителю будет предоставлено жилье.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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