В Кургане десантникам не дали прыгнуть с парашютом в «Логовушке»

03 августа 2023 в 10:27 Размер текста - 17 +

Курганские десантники не смогли в 2023 году прыгнуть с парашютом в «Логовушке» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Для курганцев, которые служили в воздушно-десантных войсках, не стали проводить традиционные прыжки с парашютом на базе летного центра «Логовушка». Об этом корреспонденту URA.RU сообщили сотрудники летного центра. «К сожалению, в этом году праздника не было. Праздник в прошлые годы был организован региональным отделением ДОСААФ на территории летного центра. В этом году нам не поступала информация о проведении праздника», — делятся с URA.RU сотрудники летного центра. Сообщается, что причину отказа от проведения мероприятия для курганских десантников сотрудникам центра не рассказали. Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием в региональное управление ДОСААФ. Там также сообщили, что причина для отказа от проведения неизвестна. С их слов, прыжки с парашютом для служивших в ВДВ курганцев перенесли в другой округ — Куртамышский, где, сообщают сотрудники ДОСААФ, тоже есть летный центр. Ранее URA.RU писало, что курганские чиновники поздравили десантников с Днем ВДВ. Мэр Шадринска Мокан и глава Куртамышского округа Гвоздев поздравили с 2 августа.

Для курганцев, которые служили в воздушно-десантных войсках, не стали проводить традиционные прыжки с парашютом на базе летного центра «Логовушка». Об этом корреспонденту URA.RU сообщили сотрудники летного центра. «К сожалению, в этом году праздника не было. Праздник в прошлые годы был организован региональным отделением ДОСААФ на территории летного центра. В этом году нам не поступала информация о проведении праздника», — делятся с URA.RU сотрудники летного центра. Сообщается, что причину отказа от проведения мероприятия для курганских десантников сотрудникам центра не рассказали. Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием в региональное управление ДОСААФ. Там также сообщили, что причина для отказа от проведения неизвестна. С их слов, прыжки с парашютом для служивших в ВДВ курганцев перенесли в другой округ — Куртамышский, где, сообщают сотрудники ДОСААФ, тоже есть летный центр. Ранее URA.RU писало, что курганские чиновники поздравили десантников с Днем ВДВ. Мэр Шадринска Мокан и глава Куртамышского округа Гвоздев поздравили с 2 августа.