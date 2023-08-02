02 августа 2023

В Кургане десантникам не дали прыгнуть с парашютом в «Логовушке»

© Служба новостей «URA.RU»
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День ВДВ. Курган, вдв, день вдв
Курганские десантники не смогли в 2023 году прыгнуть с парашютом в «Логовушке» Фото:

Для курганцев, которые служили в воздушно-десантных войсках, не стали проводить традиционные прыжки с парашютом на базе летного центра «Логовушка». Об этом корреспонденту URA.RU сообщили сотрудники летного центра.

«К сожалению, в этом году праздника не было. Праздник в прошлые годы был организован региональным отделением ДОСААФ на территории летного центра. В этом году нам не поступала информация о проведении праздника», — делятся с URA.RU сотрудники летного центра.

Сообщается, что причину отказа от проведения мероприятия для курганских десантников сотрудникам центра не рассказали. Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием в региональное управление ДОСААФ. Там также сообщили, что причина для отказа от проведения неизвестна. С их слов, прыжки с парашютом для служивших в ВДВ курганцев перенесли в другой округ — Куртамышский, где, сообщают сотрудники ДОСААФ, тоже есть летный центр.

Ранее URA.RU писало, что курганские чиновники поздравили десантников с Днем ВДВ. Мэр Шадринска Мокан и глава Куртамышского округа Гвоздев поздравили с 2 августа.

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Для курганцев, которые служили в воздушно-десантных войсках, не стали проводить традиционные прыжки с парашютом на базе летного центра «Логовушка». Об этом корреспонденту URA.RU сообщили сотрудники летного центра. «К сожалению, в этом году праздника не было. Праздник в прошлые годы был организован региональным отделением ДОСААФ на территории летного центра. В этом году нам не поступала информация о проведении праздника», — делятся с URA.RU сотрудники летного центра. Сообщается, что причину отказа от проведения мероприятия для курганских десантников сотрудникам центра не рассказали. Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием в региональное управление ДОСААФ. Там также сообщили, что причина для отказа от проведения неизвестна. С их слов, прыжки с парашютом для служивших в ВДВ курганцев перенесли в другой округ — Куртамышский, где, сообщают сотрудники ДОСААФ, тоже есть летный центр. Ранее URA.RU писало, что курганские чиновники поздравили десантников с Днем ВДВ. Мэр Шадринска Мокан и глава Куртамышского округа Гвоздев поздравили с 2 августа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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