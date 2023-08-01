01 августа 2023
31 июля 2023

Курганские чиновники поздравили десантников с Днем ВДВ

© Служба новостей «URA.RU»
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Церемония возложения цветов к Мемориальному комплексу войнам-зауральцам. Курган, вдв, никто кроме нас, вдвшник с флагом
Курганские чиновники поздравили земляков с Днем ВДВ Фото:

Мэр города Шадринск Антон Мокан и глава Куртамышского округа (Курганская область) Андрей Гвоздев поздравили 2 августа военных с Днем Воздушно-десантных войск (ВДВ). Об этом сообщается в социальных сетях.

«Уважаемые воины-десантники и ветераны ВДВ! Поздравляем вас с Днем Воздушно-десантных войск! В этот день мы отдаем дань уважения всем, кто посвятил свою жизнь службе в ВДВ, мы чтим память погибших при выполнении воинского долга. От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над головой!», — приводятся слова мэра в telegram-канале администрации Шадринска.

Также всех причастных поздравил и глава Куртамышского округа Андрей Гвоздев. Он назвал десантные войска гордостью и элитой российской армии.

Ранее URA.RU писало о том, что министр обороны РФ Шойгу отметил мужество и героизм российских десантников в зоне спецоперации на Украине. Также он поздравил военных с Днем ВДВ.

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Мэр города Шадринск Антон Мокан и глава Куртамышского округа (Курганская область) Андрей Гвоздев поздравили 2 августа военных с Днем Воздушно-десантных войск (ВДВ). Об этом сообщается в социальных сетях. «Уважаемые воины-десантники и ветераны ВДВ! Поздравляем вас с Днем Воздушно-десантных войск! В этот день мы отдаем дань уважения всем, кто посвятил свою жизнь службе в ВДВ, мы чтим память погибших при выполнении воинского долга. От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над головой!», — приводятся слова мэра в telegram-канале администрации Шадринска. Также всех причастных поздравил и глава Куртамышского округа Андрей Гвоздев. Он назвал десантные войска гордостью и элитой российской армии. Ранее URA.RU писало о том, что министр обороны РФ Шойгу отметил мужество и героизм российских десантников в зоне спецоперации на Украине. Также он поздравил военных с Днем ВДВ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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