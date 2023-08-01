Курганские чиновники поздравили десантников с Днем ВДВ

02 августа 2023 в 09:30 Размер текста - 17 +

Курганские чиновники поздравили земляков с Днем ВДВ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Мэр города Шадринск Антон Мокан и глава Куртамышского округа (Курганская область) Андрей Гвоздев поздравили 2 августа военных с Днем Воздушно-десантных войск (ВДВ). Об этом сообщается в социальных сетях. «Уважаемые воины-десантники и ветераны ВДВ! Поздравляем вас с Днем Воздушно-десантных войск! В этот день мы отдаем дань уважения всем, кто посвятил свою жизнь службе в ВДВ, мы чтим память погибших при выполнении воинского долга. От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над головой!», — приводятся слова мэра в telegram-канале администрации Шадринска. Также всех причастных поздравил и глава Куртамышского округа Андрей Гвоздев. Он назвал десантные войска гордостью и элитой российской армии. Ранее URA.RU писало о том, что министр обороны РФ Шойгу отметил мужество и героизм российских десантников в зоне спецоперации на Украине. Также он поздравил военных с Днем ВДВ.

Мэр города Шадринск Антон Мокан и глава Куртамышского округа (Курганская область) Андрей Гвоздев поздравили 2 августа военных с Днем Воздушно-десантных войск (ВДВ). Об этом сообщается в социальных сетях. «Уважаемые воины-десантники и ветераны ВДВ! Поздравляем вас с Днем Воздушно-десантных войск! В этот день мы отдаем дань уважения всем, кто посвятил свою жизнь службе в ВДВ, мы чтим память погибших при выполнении воинского долга. От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над головой!», — приводятся слова мэра в telegram-канале администрации Шадринска. Также всех причастных поздравил и глава Куртамышского округа Андрей Гвоздев. Он назвал десантные войска гордостью и элитой российской армии. Ранее URA.RU писало о том, что министр обороны РФ Шойгу отметил мужество и героизм российских десантников в зоне спецоперации на Украине. Также он поздравил военных с Днем ВДВ.