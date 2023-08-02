02 августа 2023

Прокуратура заинтересовалась заморозкой свердловского завода, делающего детали для СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Уральский часовой завод "Рубин". Арамиль, часовой завод, производство часов, завод рубин
В Первоуральске завод остановил работу в период выполнения гособоронзаказа Фото:

Ситуацию с Первоуральским заводом специальных труб (ПЗСТ, Свердловская область), который в период выполнения гособоронзаказа остановил работу, взяли на контроль в прокуратуре. Об этом URA.RU сообщил юрист предприятия.

«Мы отправили уведомление в прокуратуру о простое завода по независящим от нас причинам. Готовимся к встрече с представителями прокуратуры», — рассказал собеседник. В пресс-службе надзорного ведомства по Свердловской области не стали комментировать ситуацию.

Ранее URA.RU сообщало, что из-за банкротства собственника участка, на котором располагается ПЗСТ, предприятие экстренно прекратило работу. При этом у него есть обязательства по выполнению гособоронзаказа. Без работы остались 14 человек. Конкурсный управляющий продал вместе с участком и само предприятие, хотя оно действовало как отдельное юридическое лицо и лишь арендовало землю у предпринимателя, которого позднее признали банкротом.

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Ситуацию с Первоуральским заводом специальных труб (ПЗСТ, Свердловская область), который в период выполнения гособоронзаказа остановил работу, взяли на контроль в прокуратуре. Об этом URA.RU сообщил юрист предприятия. «Мы отправили уведомление в прокуратуру о простое завода по независящим от нас причинам. Готовимся к встрече с представителями прокуратуры», — рассказал собеседник. В пресс-службе надзорного ведомства по Свердловской области не стали комментировать ситуацию. Ранее URA.RU сообщало, что из-за банкротства собственника участка, на котором располагается ПЗСТ, предприятие экстренно прекратило работу. При этом у него есть обязательства по выполнению гособоронзаказа. Без работы остались 14 человек. Конкурсный управляющий продал вместе с участком и само предприятие, хотя оно действовало как отдельное юридическое лицо и лишь арендовало землю у предпринимателя, которого позднее признали банкротом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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