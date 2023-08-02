Прокуратура заинтересовалась заморозкой свердловского завода, делающего детали для СВО

03 августа 2023 в 11:00 Размер текста - 17 +

В Первоуральске завод остановил работу в период выполнения гособоронзаказа Фото: Размик Закарян © URA.RU Ситуацию с Первоуральским заводом специальных труб (ПЗСТ, Свердловская область), который в период выполнения гособоронзаказа остановил работу, взяли на контроль в прокуратуре. Об этом URA.RU сообщил юрист предприятия. «Мы отправили уведомление в прокуратуру о простое завода по независящим от нас причинам. Готовимся к встрече с представителями прокуратуры», — рассказал собеседник. В пресс-службе надзорного ведомства по Свердловской области не стали комментировать ситуацию. Ранее URA.RU сообщало, что из-за банкротства собственника участка, на котором располагается ПЗСТ, предприятие экстренно прекратило работу. При этом у него есть обязательства по выполнению гособоронзаказа. Без работы остались 14 человек. Конкурсный управляющий продал вместе с участком и само предприятие, хотя оно действовало как отдельное юридическое лицо и лишь арендовало землю у предпринимателя, которого позднее признали банкротом.

Ситуацию с Первоуральским заводом специальных труб (ПЗСТ, Свердловская область), который в период выполнения гособоронзаказа остановил работу, взяли на контроль в прокуратуре. Об этом URA.RU сообщил юрист предприятия. «Мы отправили уведомление в прокуратуру о простое завода по независящим от нас причинам. Готовимся к встрече с представителями прокуратуры», — рассказал собеседник. В пресс-службе надзорного ведомства по Свердловской области не стали комментировать ситуацию. Ранее URA.RU сообщало, что из-за банкротства собственника участка, на котором располагается ПЗСТ, предприятие экстренно прекратило работу. При этом у него есть обязательства по выполнению гособоронзаказа. Без работы остались 14 человек. Конкурсный управляющий продал вместе с участком и само предприятие, хотя оно действовало как отдельное юридическое лицо и лишь арендовало землю у предпринимателя, которого позднее признали банкротом.