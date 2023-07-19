Свердловчанин лишился завода, делающего детали для СВО

А вместе с ним без работы остались 14 сотрудников предприятия

20 июля 2023 в 09:51 Размер текста - 17 +

Первоуральский завод специальных труб остановил работу в период гособоронзаказа, так как собственника участка, который арендует предприятие, признали банкротом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Первоуральске (Свердловская область) оказалась парализована работа завода, делающего специальные стальные трубки для ракетного вооружения в рамках гособоронзаказа (ГОЗ). Владельца предприятия Павла Конева и его 14 сотрудников попросили покинуть помещения и передать ключи новому собственнику. Оказалось, что завод продали на торгах, но Конев говорит, что узнал об этом пост фактум. Подробнее о своей ситуации и о том, чем она похожа на кейс Малика Гайсина, он и его адвокат рассказали URA.RU. «В 2019 году мой отец учредил юридическое лицо — Первоуральский завод специальных труб. Мы привлекали ресурсы, инвестиции, купили станки, некоторые технологии и стали выпускать трубы из нержавеющей стали, которые используются в авиационных двигателях и в атомной промышленности. Также делаем трубки для ракетного вооружения в рамках гособоронзаказа. Предприятие стало арендовать площади имущественного комплекса, который я как ИП купил в 2017 году. Как у физлица у меня есть долги на 8 млн рублей, и меня признали банкротом. 14 июля меня и всех работников завода выпроводили с предприятия судебный пристав, ЧОП и мой финансовый управляющий. Заявили, что имущество продано с торгов, а я больше не собственник», — рассказывает Павел Конев. Экс-владелец предприятия вызвал полицию, когда его попросили покинуть завод. Но так как приставы и финансовый управляющий забрали ключи на законном основании, правоохранители ничего не смогли сделать Фото предоставлено Павлом Коневым Он убежден, что торги состоялись незаконно. Его адвокат Эдуард Харин поясняет, что сперва Арбитражный суд должен был утвердить положение о порядке реализации имущества, и только после этого финансовый управляющий начал бы формировать лоты для публичной продажи. Но этого сделано не было. Более того, добавляет правозащитник, с молотка продали только сооружения. Стоимость земельного участка, на котором они находятся, не учли, хотя он также является самостоятельным объектом. «Финансовый управляющий по своей воле вне зависимости от судебных решений выставляет на торги мой имущественный комплекс, который сдан в аренду юрлицу. Юрлицо к моим долгам не имеет отношение. В моем судебном банкротном деле ноль информации об этом. Имущество продают за 35 млн рублей, хотя фактическая стоимость в несколько раз выше. На заводе осталось оборудование, документы, готовая неотгруженная продукция на десятки миллионов, но меня не пускают туда! Гособоронзаказ будет сорван, если нас просто выселят с занимаемых площадей. Ведь наши изделия используются в заказанном МО РФ вооружении», — негодует Павел Конев. Без работы остались 14 человек — это узкие специалисты, умеющие работать на специальном оборудовании Фото предоставлено Павлом Коневым Постановление о возбуждении исполнительного производства, по словам собеседника, он также не видел. Приставы отправили его через Госуслуги 26 июня, Конев заходил туда последний раз 20 июня. Уже в распечатанном виде документ ему вручили только 14 июля, когда пришли опечатывать помещения завода. Бизнесмен вместе с адвокатом подали иск в суд о признании незаконными действия/бездействие приставов. «Они вручили постановление [о возбуждении исполнительного производства] не в установленном законом порядке и не предоставили срок для добровольного исполнения», — поясняет Эдуард Харин. При этом в пресс-службе ГУФССП по Свердловской области на запрос URA.RU ответили, что сделали все по закону. «Должник должным образом уведомлен о возбуждении исполнительного производства 27.06.2023 года через личный кабинет на сайте Госуслуг. В соответствии с п. 12 ст. 30 ФЗ „Об исполнительном производстве“ от 02.10.2007 срок для добровольного исполнения составляет пять дней со дня получения должником постановления либо с момента доставки извещения о размещении информации о возбуждении исполнительного производства в банке данных, отправленного […] в том числе в его единый личный кабинет на Едином портале госуслуг», — отметили в ведомстве и добавили, что 26 июня пристав-исполнитель дополнительно дублировал отправку постановления через почту. Новость по теме Суд отказался снимать арест со счетов главы оборонного завода Гайсина Адвокат Эдуард Харин добавляет — дело его подзащитного похоже на кейс главы оборонного завода «Исеть» Малика Гайсина, у которого из-за долга перед кредитором в 520 тысяч рублей арестовали банковские счета, имущество, акции и доли в уставном капитале 13 компаний. «Практика показывает, что должник обычно — это безмолвная овечка. Раз он довел себя до такого состояния, то не имеет прав, его мнение никого не интересует, за него все решит финансовый управляющий. Но это абсолютно неправильная позиция. Второй статьей Конституции РФ четко определено, что права и интересы граждан, независимо от имущественного положения, определяют смысл, содержание и действия государственных и законодательных органов. И идеология закона о банкротстве состояла в том, чтобы сберечь имущество должника и соблюсти баланс интересов кредиторов и должника, предпринять меры, чтобы восстановить платежеспособность человека. Но здесь мы видим другую логику», — добавляет Харин. Сейчас он и его подзащитный готовят иски к финансовому управляющему по поводу незаконности процедуры торгов. Конев надеется восстановить себя в правах владельца участка и вернуть сотрудникам работу. Суд признал банкротом владельца участка, на котором находится ПЗСТ, но в итоге и само предприятие прекратило работу Фото: Анна Майорова © URA.RU URA.RU обратилось за комментарием к финансовому управляющему Владимиру Пищальникову. Он пообещал подготовить ответ. Также агентство обратилось в пресс-службу Арбитражного суда Свердловской области с просьбой пояснить, действительно ли требовалось утверждать положение о проведении торгов. Там рассказали, что завод Конева, о котором идет речь, являлся залоговым, а значит утверждать положение о реализации имущества должен залоговый кредитор, а не суд (постановление пленума №58 высшего арбитражного суда). «Данное положение было утверждено, и позже торги были размещены на Федресурсе от 30 марта 2023 года. Должник должен сам отслеживать данные торги, без уведомления суда. Суд утверждает положение о торгах другого имущества, не залогового, и мог бы поучаствовать в разработке такого положения только в случае разногласий между арбитражным управляющим и залоговым кредитором. Но в суд с этим вопросом никто не обращался. Стоит отметить, что данный гражданин неоднократно не исполнял решения суда, в том числе, не отвечал на запросы финансового управляющего о предоставлении документов в рамках дела о банкротстве», — пояснили в пресс-службе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Первоуральске (Свердловская область) оказалась парализована работа завода, делающего специальные стальные трубки для ракетного вооружения в рамках гособоронзаказа (ГОЗ). Владельца предприятия Павла Конева и его 14 сотрудников попросили покинуть помещения и передать ключи новому собственнику. Оказалось, что завод продали на торгах, но Конев говорит, что узнал об этом пост фактум. Подробнее о своей ситуации и о том, чем она похожа на кейс Малика Гайсина, он и его адвокат рассказали URA.RU. «В 2019 году мой отец учредил юридическое лицо — Первоуральский завод специальных труб. Мы привлекали ресурсы, инвестиции, купили станки, некоторые технологии и стали выпускать трубы из нержавеющей стали, которые используются в авиационных двигателях и в атомной промышленности. Также делаем трубки для ракетного вооружения в рамках гособоронзаказа. Предприятие стало арендовать площади имущественного комплекса, который я как ИП купил в 2017 году. Как у физлица у меня есть долги на 8 млн рублей, и меня признали банкротом. 14 июля меня и всех работников завода выпроводили с предприятия судебный пристав, ЧОП и мой финансовый управляющий. Заявили, что имущество продано с торгов, а я больше не собственник», — рассказывает Павел Конев. Он убежден, что торги состоялись незаконно. Его адвокат Эдуард Харин поясняет, что сперва Арбитражный суд должен был утвердить положение о порядке реализации имущества, и только после этого финансовый управляющий начал бы формировать лоты для публичной продажи. Но этого сделано не было. Более того, добавляет правозащитник, с молотка продали только сооружения. Стоимость земельного участка, на котором они находятся, не учли, хотя он также является самостоятельным объектом. «Финансовый управляющий по своей воле вне зависимости от судебных решений выставляет на торги мой имущественный комплекс, который сдан в аренду юрлицу. Юрлицо к моим долгам не имеет отношение. В моем судебном банкротном деле ноль информации об этом. Имущество продают за 35 млн рублей, хотя фактическая стоимость в несколько раз выше. На заводе осталось оборудование, документы, готовая неотгруженная продукция на десятки миллионов, но меня не пускают туда! Гособоронзаказ будет сорван, если нас просто выселят с занимаемых площадей. Ведь наши изделия используются в заказанном МО РФ вооружении», — негодует Павел Конев. Постановление о возбуждении исполнительного производства, по словам собеседника, он также не видел. Приставы отправили его через Госуслуги 26 июня, Конев заходил туда последний раз 20 июня. Уже в распечатанном виде документ ему вручили только 14 июля, когда пришли опечатывать помещения завода. Бизнесмен вместе с адвокатом подали иск в суд о признании незаконными действия/бездействие приставов. «Они вручили постановление [о возбуждении исполнительного производства] не в установленном законом порядке и не предоставили срок для добровольного исполнения», — поясняет Эдуард Харин. При этом в пресс-службе ГУФССП по Свердловской области на запрос URA.RU ответили, что сделали все по закону. «Должник должным образом уведомлен о возбуждении исполнительного производства 27.06.2023 года через личный кабинет на сайте Госуслуг. В соответствии с п. 12 ст. 30 ФЗ „Об исполнительном производстве“ от 02.10.2007 срок для добровольного исполнения составляет пять дней со дня получения должником постановления либо с момента доставки извещения о размещении информации о возбуждении исполнительного производства в банке данных, отправленного […] в том числе в его единый личный кабинет на Едином портале госуслуг», — отметили в ведомстве и добавили, что 26 июня пристав-исполнитель дополнительно дублировал отправку постановления через почту. Адвокат Эдуард Харин добавляет — дело его подзащитного похоже на кейс главы оборонного завода «Исеть» Малика Гайсина, у которого из-за долга перед кредитором в 520 тысяч рублей арестовали банковские счета, имущество, акции и доли в уставном капитале 13 компаний. «Практика показывает, что должник обычно — это безмолвная овечка. Раз он довел себя до такого состояния, то не имеет прав, его мнение никого не интересует, за него все решит финансовый управляющий. Но это абсолютно неправильная позиция. Второй статьей Конституции РФ четко определено, что права и интересы граждан, независимо от имущественного положения, определяют смысл, содержание и действия государственных и законодательных органов. И идеология закона о банкротстве состояла в том, чтобы сберечь имущество должника и соблюсти баланс интересов кредиторов и должника, предпринять меры, чтобы восстановить платежеспособность человека. Но здесь мы видим другую логику», — добавляет Харин. Сейчас он и его подзащитный готовят иски к финансовому управляющему по поводу незаконности процедуры торгов. Конев надеется восстановить себя в правах владельца участка и вернуть сотрудникам работу. URA.RU обратилось за комментарием к финансовому управляющему Владимиру Пищальникову. Он пообещал подготовить ответ. Также агентство обратилось в пресс-службу Арбитражного суда Свердловской области с просьбой пояснить, действительно ли требовалось утверждать положение о проведении торгов. Там рассказали, что завод Конева, о котором идет речь, являлся залоговым, а значит утверждать положение о реализации имущества должен залоговый кредитор, а не суд (постановление пленума №58 высшего арбитражного суда). «Данное положение было утверждено, и позже торги были размещены на Федресурсе от 30 марта 2023 года. Должник должен сам отслеживать данные торги, без уведомления суда. Суд утверждает положение о торгах другого имущества, не залогового, и мог бы поучаствовать в разработке такого положения только в случае разногласий между арбитражным управляющим и залоговым кредитором. Но в суд с этим вопросом никто не обращался. Стоит отметить, что данный гражданин неоднократно не исполнял решения суда, в том числе, не отвечал на запросы финансового управляющего о предоставлении документов в рамках дела о банкротстве», — пояснили в пресс-службе.