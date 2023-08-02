Курганская полиция вызвала глав нацдиаспор из-за проблем с мигрантами

В курганской полиции провели встречу с представителями национальных диаспор. На встрече обсудили профилактику правонарушений и преступлений прибывшими в область иностранцами. Информация появилась на сайте УМВД региона.
«В управлении по вопросам миграции УМВД России по Курганской области состоялась рабочая встреча с представителями национальных диаспор. <…> В ходе встречи участники обсудили вопросы профилактики правонарушений и преступлений среди мигрантов», — сообщили в полиции. Также главам диаспор разъяснили, какую ответственность понесут члены общин в случае опеределения их вины в нарушениях.
Полицейские объяснили, как изменился закон в части трудовой деятельности мигрантов. «Представители национальных диаспор получили ответы на поступившие вопросы, узнали контактные телефоны сотрудников управления по направлениям деятельности», — отметили в УМВД области.
Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области отмечается рост криминала среди мигрантов. Об этом стало известно из отчета главы следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.
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