02 августа 2023

Курганская полиция вызвала глав нацдиаспор из-за проблем с мигрантами

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс конференция по противодействию коррупции полковника полиции Лузина Александра. УМВД по Пермскому краю., мвд, шеврон полиция россии
В Кургане глав нацдиаспор собрали в полиции Фото:

В курганской полиции провели встречу с представителями национальных диаспор. На встрече обсудили профилактику правонарушений и преступлений прибывшими в область иностранцами. Информация появилась на сайте УМВД региона.

«В управлении по вопросам миграции УМВД России по Курганской области состоялась рабочая встреча с представителями национальных диаспор. <…> В ходе встречи участники обсудили вопросы профилактики правонарушений и преступлений среди мигрантов», — сообщили в полиции. Также главам диаспор разъяснили, какую ответственность понесут члены общин в случае опеределения их вины в нарушениях.

Полицейские объяснили, как изменился закон в части трудовой деятельности мигрантов. «Представители национальных диаспор получили ответы на поступившие вопросы, узнали контактные телефоны сотрудников управления по направлениям деятельности», — отметили в УМВД области.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области отмечается рост криминала среди мигрантов. Об этом стало известно из отчета главы следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.

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В курганской полиции провели встречу с представителями национальных диаспор. На встрече обсудили профилактику правонарушений и преступлений прибывшими в область иностранцами. Информация появилась на сайте УМВД региона. «В управлении по вопросам миграции УМВД России по Курганской области состоялась рабочая встреча с представителями национальных диаспор. <…> В ходе встречи участники обсудили вопросы профилактики правонарушений и преступлений среди мигрантов», — сообщили в полиции. Также главам диаспор разъяснили, какую ответственность понесут члены общин в случае опеределения их вины в нарушениях. Полицейские объяснили, как изменился закон в части трудовой деятельности мигрантов. «Представители национальных диаспор получили ответы на поступившие вопросы, узнали контактные телефоны сотрудников управления по направлениям деятельности», — отметили в УМВД области. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области отмечается рост криминала среди мигрантов. Об этом стало известно из отчета главы следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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