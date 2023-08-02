02 августа 2023

В ХМАО прокуратура выясняет обстоятельства смерти подростка, который отравился метанолом

© Служба новостей «URA.RU»
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Подросток перепутал стеклоочиститель с водой Фото:

Прокуратура Нижневартовска организовала проверку по факту отравления 16-летнего юноши, который умер, выпив метанол. Информацию об этом корреспонденту агентства URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

«По итогам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. В настоящее время по указанному факту следственным органом проводится доследственная проверка, которая находится на контроле прокуратуры», — сообщили в ведомстве.

По предварительной информации подросток находился на базе ООО «УралМетРесурс» в Нижневартовске со своим старшим братом — работником предприятия. Юноша почувствовал себя плохо после того, как нашел бутылку с неустановленной жидкостью, и, решив, что это вода, выпил из нее. Подросток был госпитализирован в медицинское учреждение, где его самочувствие ухудшилось, после чего парень скончался.

Ранее URA.RU писало про массовое отравление людей сидром, содержащим метанол и этилбутират. Яблочным сидром марки «Мистер Сидр» по стране отравились десятки человек, многие из которых умерли.

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Прокуратура Нижневартовска организовала проверку по факту отравления 16-летнего юноши, который умер, выпив метанол. Информацию об этом корреспонденту агентства URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО. «По итогам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. В настоящее время по указанному факту следственным органом проводится доследственная проверка, которая находится на контроле прокуратуры», — сообщили в ведомстве. По предварительной информации подросток находился на базе ООО «УралМетРесурс» в Нижневартовске со своим старшим братом — работником предприятия. Юноша почувствовал себя плохо после того, как нашел бутылку с неустановленной жидкостью, и, решив, что это вода, выпил из нее. Подросток был госпитализирован в медицинское учреждение, где его самочувствие ухудшилось, после чего парень скончался. Ранее URA.RU писало про массовое отравление людей сидром, содержащим метанол и этилбутират. Яблочным сидром марки «Мистер Сидр» по стране отравились десятки человек, многие из которых умерли.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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