В ХМАО прокуратура выясняет обстоятельства смерти подростка, который отравился метанолом

03 августа 2023 в 12:04 Размер текста - 17 +

Подросток перепутал стеклоочиститель с водой Фото: Московец Илья © URA.RU Прокуратура Нижневартовска организовала проверку по факту отравления 16-летнего юноши, который умер, выпив метанол. Информацию об этом корреспонденту агентства URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО. «По итогам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. В настоящее время по указанному факту следственным органом проводится доследственная проверка, которая находится на контроле прокуратуры», — сообщили в ведомстве. По предварительной информации подросток находился на базе ООО «УралМетРесурс» в Нижневартовске со своим старшим братом — работником предприятия. Юноша почувствовал себя плохо после того, как нашел бутылку с неустановленной жидкостью, и, решив, что это вода, выпил из нее. Подросток был госпитализирован в медицинское учреждение, где его самочувствие ухудшилось, после чего парень скончался. Ранее URA.RU писало про массовое отравление людей сидром, содержащим метанол и этилбутират. Яблочным сидром марки «Мистер Сидр» по стране отравились десятки человек, многие из которых умерли.

Прокуратура Нижневартовска организовала проверку по факту отравления 16-летнего юноши, который умер, выпив метанол. Информацию об этом корреспонденту агентства URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО. «По итогам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. В настоящее время по указанному факту следственным органом проводится доследственная проверка, которая находится на контроле прокуратуры», — сообщили в ведомстве. По предварительной информации подросток находился на базе ООО «УралМетРесурс» в Нижневартовске со своим старшим братом — работником предприятия. Юноша почувствовал себя плохо после того, как нашел бутылку с неустановленной жидкостью, и, решив, что это вода, выпил из нее. Подросток был госпитализирован в медицинское учреждение, где его самочувствие ухудшилось, после чего парень скончался. Ранее URA.RU писало про массовое отравление людей сидром, содержащим метанол и этилбутират. Яблочным сидром марки «Мистер Сидр» по стране отравились десятки человек, многие из которых умерли.