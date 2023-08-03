Разведка Британии обвинила кусты и мелкие деревья в медленном движении ВСУ

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Разведка Великобритании заявила, что кусты и деревья мешают ВСУ продвигаться на поле боя Фото:
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Украина терпит неудачу в контрнаступлении, так как на юге страны растут кусты и небольшие деревья, которые мешают продвигаться бойцам ВСУ на поле боя. Об этом сообщила разведка Великобритании.

«Преимущественно пахотные земли в зоне боевых действий уже 18 месяцев остаются невспаханными, а рост сорняков и кустарников ускоряется в условиях теплого и влажного лета», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в twitter-аккаунте ведомства.

Разведка Великобритании отметила, что деревья становятся укрытием и вызывают затруднения в обезвреживании минных полей. Российским военным это помогает скрыть свои позиции.

Ранее американский обозреватель Том Николс заявил, что наступательные действия Украины являются военным кошмаром. Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон назвал контрнаступление ВСУ бойней, передает деловое издание «Взгляд».

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Украина терпит неудачу в контрнаступлении, так как на юге страны растут кусты и небольшие деревья, которые мешают продвигаться бойцам ВСУ на поле боя. Об этом сообщила разведка Великобритании. «Преимущественно пахотные земли в зоне боевых действий уже 18 месяцев остаются невспаханными, а рост сорняков и кустарников ускоряется в условиях теплого и влажного лета», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в twitter-аккаунте ведомства. Разведка Великобритании отметила, что деревья становятся укрытием и вызывают затруднения в обезвреживании минных полей. Российским военным это помогает скрыть свои позиции. Ранее американский обозреватель Том Николс заявил, что наступательные действия Украины являются военным кошмаром. Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон назвал контрнаступление ВСУ бойней, передает деловое издание «Взгляд».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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