Разведка Британии обвинила кусты и мелкие деревья в медленном движении ВСУ

03 августа 2023 в 12:43 Размер текста - 17 +

Разведка Великобритании заявила, что кусты и деревья мешают ВСУ продвигаться на поле боя Фото: Marine Corps Sgt. Kyle C. Talbot / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина терпит неудачу в контрнаступлении, так как на юге страны растут кусты и небольшие деревья, которые мешают продвигаться бойцам ВСУ на поле боя. Об этом сообщила разведка Великобритании. «Преимущественно пахотные земли в зоне боевых действий уже 18 месяцев остаются невспаханными, а рост сорняков и кустарников ускоряется в условиях теплого и влажного лета», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в twitter-аккаунте ведомства. Разведка Великобритании отметила, что деревья становятся укрытием и вызывают затруднения в обезвреживании минных полей. Российским военным это помогает скрыть свои позиции. Ранее американский обозреватель Том Николс заявил, что наступательные действия Украины являются военным кошмаром. Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон назвал контрнаступление ВСУ бойней, передает деловое издание «Взгляд».

Украина терпит неудачу в контрнаступлении, так как на юге страны растут кусты и небольшие деревья, которые мешают продвигаться бойцам ВСУ на поле боя. Об этом сообщила разведка Великобритании. «Преимущественно пахотные земли в зоне боевых действий уже 18 месяцев остаются невспаханными, а рост сорняков и кустарников ускоряется в условиях теплого и влажного лета», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в twitter-аккаунте ведомства. Разведка Великобритании отметила, что деревья становятся укрытием и вызывают затруднения в обезвреживании минных полей. Российским военным это помогает скрыть свои позиции. Ранее американский обозреватель Том Николс заявил, что наступательные действия Украины являются военным кошмаром. Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон назвал контрнаступление ВСУ бойней, передает деловое издание «Взгляд».