Разведка Британии обвинила кусты и мелкие деревья в медленном движении ВСУ

Украина терпит неудачу в контрнаступлении, так как на юге страны растут кусты и небольшие деревья, которые мешают продвигаться бойцам ВСУ на поле боя. Об этом сообщила разведка Великобритании.
«Преимущественно пахотные земли в зоне боевых действий уже 18 месяцев остаются невспаханными, а рост сорняков и кустарников ускоряется в условиях теплого и влажного лета», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в twitter-аккаунте ведомства.
Разведка Великобритании отметила, что деревья становятся укрытием и вызывают затруднения в обезвреживании минных полей. Российским военным это помогает скрыть свои позиции.
Ранее американский обозреватель Том Николс заявил, что наступательные действия Украины являются военным кошмаром. Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон назвал контрнаступление ВСУ бойней, передает деловое издание «Взгляд».
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