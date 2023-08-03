Как выбрать арбуз

Роскачество: спелый арбуз имеет ярко-желтое земляное пятно

03 августа 2023 в 12:58 Размер текста - 17 +

Сухой хвостик не всегда гарантирует спелость арбуза Фото: Денис Моргунов © URA.RU Период с августа по сентябрь является лучшим временем для покупки арбуза. Именно в этот период торговля арбузами приобретает максимальный размах по всей стране. URA.RU рассказывает, как правильно выбрать арбуз и стоит ли бояться нитратов. Как правильно выбрать арбуз? Чтобы выбрать хороший арбуз, Роскачество рекомендует соблюдать несколько пунктов: Необходимо постучать по арбузу. Звук должен быть не звонким и не глухим, а скорее средним, напоминающим вибрацию. Если звук глухой, то это говорит о том, что арбуз перезрел, а если слишком звонкий, то, наоборот, ягода недозревшая; Следует выбирать арбуз среднего размера из представленных на прилавке; Земляное пятно также свидетельствует о том, что арбуз созревший. Земляное пятно — это место, на котором арбуз лежал на земле. Туда не поступает солнечный свет, следовательно, не происходит выработки хлорофилла. Земляное пятно должно быть ярко-желтого цвета. Чем ярче, тем лучше, это показатель того, что арбуз собран вовремя. Мифы о правилах выбора хорошего арбуза Многие думают, что сухой хвостик у арбуза является показателем его спелости. Но это не стопроцентный признак. Сухой хвостик — это признак того, что арбуз созрел и больше не берет влагу из почвы, но стоит учитывать транспортировку ягоды. Пока арбуз доедет до места продажи, его хвостик высохнет, если даже арбуз совсем зеленый. На это уйдет 3-4 дня. Среди методов определения спелости арбуза существует метод сжатия. В народе считается, что спелый арбуз должен издавать характерный звук при сжатии. Такой способ является непоказательным, так как арбуз при надавливании хрустит всего один раз. И скорее всего он уже хрустнул при транспортировке, повторное надавливание на ягоду ни к чему не приведет. Какие арбузы нельзя покупать? Не нужно покупать арбузы с трещинами, разрезанные или надрезанные. На корке качественного арбуза не допускается большое количество дефектов: трещин, побитостей и рубцов. Через трещины микроорганизмы с кожуры плода легко могут достигнуть мякоти, где начнут размножаться, а затем вызовут пищевые отравления у потребителей. Качество продукта сохраняется в случае, когда общая площадь внешних повреждений, которые вызваны транспортировкой или трением, не превышает одной восьмой части поверхности плода. Что насчет нитратов? Нитраты — это минеральное удобрение, «витамин» роста, которое необходимо для питания растений. В сельском хозяйстве они используются повсеместно. Арбузы удобряют нитратами в период их созревания, к концу созревания нитратов в арбузе не должно быть. Единственный способ получить плод с большим количеством нитратов — сорвать его недозревшим. Но вероятнее всего они будут только в корке, риски найти нитраты в мякоти — низкие. Те последствия у организма, которые обычно принимают за отравление нитратами, являются либо диареей от избыточного потребления клетчатки, либо кишечным расстройством, которое вызвано бактериями с плохо вымытой поверхности плода. Нитратомер не поможет определить у прилавка количество нитратов в ягоде. Чтобы прибор дал точный результат, он должен находиться в стерильно среде, которую потребитель обеспечить не может. Кроме того, игла прибора должна проходить необходимую санитарную обработку. Где следует покупать арбуз? Агрономы советуют приобретать плоды возле арбузных полей, так как там они полностью дозревшие, не подвергались транспортировке и зачастую были собраны прямо в этот день. Второе место отдается рынкам и развалам. Но при выборе нужно учитывать фактор транспортировки — чем больше времени требуется на доставку плодов с поля до прилавка, тем больше вероятность, что арбуз сорвали недоспелым. Продавцы арбузов должны иметь при себе декларацию о соответствии от организации, вырастившей арбузы. Кроме того, у них должна быть личная медицинская книжка и информация о юридическом лице, реализующем продукцию. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Период с августа по сентябрь является лучшим временем для покупки арбуза. Именно в этот период торговля арбузами приобретает максимальный размах по всей стране. URA.RU рассказывает, как правильно выбрать арбуз и стоит ли бояться нитратов. Чтобы выбрать хороший арбуз, Роскачество рекомендует соблюдать несколько пунктов: Многие думают, что сухой хвостик у арбуза является показателем его спелости. Но это не стопроцентный признак. Сухой хвостик — это признак того, что арбуз созрел и больше не берет влагу из почвы, но стоит учитывать транспортировку ягоды. Пока арбуз доедет до места продажи, его хвостик высохнет, если даже арбуз совсем зеленый. На это уйдет 3-4 дня. Среди методов определения спелости арбуза существует метод сжатия. В народе считается, что спелый арбуз должен издавать характерный звук при сжатии. Такой способ является непоказательным, так как арбуз при надавливании хрустит всего один раз. И скорее всего он уже хрустнул при транспортировке, повторное надавливание на ягоду ни к чему не приведет. Не нужно покупать арбузы с трещинами, разрезанные или надрезанные. На корке качественного арбуза не допускается большое количество дефектов: трещин, побитостей и рубцов. Через трещины микроорганизмы с кожуры плода легко могут достигнуть мякоти, где начнут размножаться, а затем вызовут пищевые отравления у потребителей. Качество продукта сохраняется в случае, когда общая площадь внешних повреждений, которые вызваны транспортировкой или трением, не превышает одной восьмой части поверхности плода. Нитраты — это минеральное удобрение, «витамин» роста, которое необходимо для питания растений. В сельском хозяйстве они используются повсеместно. Арбузы удобряют нитратами в период их созревания, к концу созревания нитратов в арбузе не должно быть. Единственный способ получить плод с большим количеством нитратов — сорвать его недозревшим. Но вероятнее всего они будут только в корке, риски найти нитраты в мякоти — низкие. Те последствия у организма, которые обычно принимают за отравление нитратами, являются либо диареей от избыточного потребления клетчатки, либо кишечным расстройством, которое вызвано бактериями с плохо вымытой поверхности плода. Нитратомер не поможет определить у прилавка количество нитратов в ягоде. Чтобы прибор дал точный результат, он должен находиться в стерильно среде, которую потребитель обеспечить не может. Кроме того, игла прибора должна проходить необходимую санитарную обработку. Агрономы советуют приобретать плоды возле арбузных полей, так как там они полностью дозревшие, не подвергались транспортировке и зачастую были собраны прямо в этот день. Второе место отдается рынкам и развалам. Но при выборе нужно учитывать фактор транспортировки — чем больше времени требуется на доставку плодов с поля до прилавка, тем больше вероятность, что арбуз сорвали недоспелым. Продавцы арбузов должны иметь при себе декларацию о соответствии от организации, вырастившей арбузы. Кроме того, у них должна быть личная медицинская книжка и информация о юридическом лице, реализующем продукцию.