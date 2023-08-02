02 августа 2023

Под Курганом продают дом в стиле барнхаус с панорамными окнами. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Коттеджный посёлок. Курган , недвижимость, коттедж, загородный дом, коттеджный поселок, дом, фасад дома
Площадь дома составляет 48 квадратных метров, а участок — 6 соток (архивное фото) Фото:

В селе Введенское Кетовского района Курганской области выставлен на продажу участок с домом в английском архитектурном стиле барнхаус с панорамными окнами. Информация об этом размещена на сайте Avito.

«Продаем небольшой домик (барнхаус) на участке 6 соток в селе Введенское в 10 км от города. Рядом есть вся необходимая для постоянного проживания инфраструктура», — написано в объявлении. Площадь дома составляет 48 квадратных метров, а стоимость — 550 тысяч рублей.

Продавец в объявлении написал, что дом еще требует ремонта. Кухня в доме, согласно объявлению, совмещена с гостиной, площадь этой зоны — 24 квадратных метра. Также предусмотрены спальня, коридор и санузел. Установку панорамных окон, дверей и прочие работы покупателю нужно будет организовывать самостоятельно.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области выставлен на продажу дом с бассейном и баней. Он расположен в 23 км от города в деревне Русаково Белозерского района.

Небольшой дом планировался в архитектурном стиле барнхаус — сочетание минимализма, деревенского стиля и лофт
Небольшой дом планировался в архитектурном стиле барнхаус — сочетание минимализма, деревенского стиля и лофт
Фото:
Новому собственнику придется продолжить строительство дома
Новому собственнику придется продолжить строительство дома
Фото:
Панорамное окно будет размещено в просторной кухне, совмещенной с гостиной
Панорамное окно будет размещено в просторной кухне, совмещенной с гостиной
Фото:

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В селе Введенское Кетовского района Курганской области выставлен на продажу участок с домом в английском архитектурном стиле барнхаус с панорамными окнами. Информация об этом размещена на сайте Avito. «Продаем небольшой домик (барнхаус) на участке 6 соток в селе Введенское в 10 км от города. Рядом есть вся необходимая для постоянного проживания инфраструктура», — написано в объявлении. Площадь дома составляет 48 квадратных метров, а стоимость — 550 тысяч рублей. Продавец в объявлении написал, что дом еще требует ремонта. Кухня в доме, согласно объявлению, совмещена с гостиной, площадь этой зоны — 24 квадратных метра. Также предусмотрены спальня, коридор и санузел. Установку панорамных окон, дверей и прочие работы покупателю нужно будет организовывать самостоятельно. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области выставлен на продажу дом с бассейном и баней. Он расположен в 23 км от города в деревне Русаково Белозерского района.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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