В селе Введенское Кетовского района Курганской области выставлен на продажу участок с домом в английском архитектурном стиле барнхаус с панорамными окнами. Информация об этом размещена на сайте Avito.
«Продаем небольшой домик (барнхаус) на участке 6 соток в селе Введенское в 10 км от города. Рядом есть вся необходимая для постоянного проживания инфраструктура», — написано в объявлении. Площадь дома составляет 48 квадратных метров, а стоимость — 550 тысяч рублей.
Продавец в объявлении написал, что дом еще требует ремонта. Кухня в доме, согласно объявлению, совмещена с гостиной, площадь этой зоны — 24 квадратных метра. Также предусмотрены спальня, коридор и санузел. Установку панорамных окон, дверей и прочие работы покупателю нужно будет организовывать самостоятельно.
Ранее URA.RU писало, что в Курганской области выставлен на продажу дом с бассейном и баней. Он расположен в 23 км от города в деревне Русаково Белозерского района.
Небольшой дом планировался в архитектурном стиле барнхаус — сочетание минимализма, деревенского стиля и лофт
Фото: сайт Avito
Новому собственнику придется продолжить строительство дома
Фото: сайт Avito
Панорамное окно будет размещено в просторной кухне, совмещенной с гостиной
В селе Введенское Кетовского района Курганской области выставлен на продажу участок с домом в английском архитектурном стиле барнхаус с панорамными окнами. Информация об этом размещена на сайте Avito. «Продаем небольшой домик (барнхаус) на участке 6 соток в селе Введенское в 10 км от города. Рядом есть вся необходимая для постоянного проживания инфраструктура», — написано в объявлении. Площадь дома составляет 48 квадратных метров, а стоимость — 550 тысяч рублей. Продавец в объявлении написал, что дом еще требует ремонта. Кухня в доме, согласно объявлению, совмещена с гостиной, площадь этой зоны — 24 квадратных метра. Также предусмотрены спальня, коридор и санузел. Установку панорамных окон, дверей и прочие работы покупателю нужно будет организовывать самостоятельно.
Ранее URA.RU писало, что в Курганской области выставлен на продажу дом с бассейном и баней. Он расположен в 23 км от города в деревне Русаково Белозерского района.