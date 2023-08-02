В ХМАО следователи проверят мигрантов на предприятии, где подросток отравился метанолом

03 августа 2023 в 13:47 Размер текста - 17 +

Окружной СК проверит работников «УралМетРесурс» Фото: Игорь Пантин © URA.RU Следователи проверят предприятие «УралМетРесурс», где подросток умер от отравления метанолом, на наличие нелегальных мигрантов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного комитета ХМАО. «По предварительным данным, отравление неизвестным веществом подросток мог получить на предприятии, где занимался трудовой деятельностью. Кроме того, проверяется законность нахождения лиц иностранного государства на территории Российской Федерации и осуществления ими трудовой деятельности на предприятии города Нижневартовска. После проведения полного объема проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение», — сообщают в ведомстве. Ранее URA.RU писало о смерти подростка в Нижневартовске. Юноша выпил стеклоочиститель, перепутав его с водой, и с отравлением метанолом попал в реанимационном отделении, где скончался. По факту смерти несовершеннолетнего проходит процессуальная проверка.

Следователи проверят предприятие «УралМетРесурс», где подросток умер от отравления метанолом, на наличие нелегальных мигрантов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного комитета ХМАО. «По предварительным данным, отравление неизвестным веществом подросток мог получить на предприятии, где занимался трудовой деятельностью. Кроме того, проверяется законность нахождения лиц иностранного государства на территории Российской Федерации и осуществления ими трудовой деятельности на предприятии города Нижневартовска. После проведения полного объема проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение», — сообщают в ведомстве. Ранее URA.RU писало о смерти подростка в Нижневартовске. Юноша выпил стеклоочиститель, перепутав его с водой, и с отравлением метанолом попал в реанимационном отделении, где скончался. По факту смерти несовершеннолетнего проходит процессуальная проверка.