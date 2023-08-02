02 августа 2023

В ЯНАО ищут разгуливавшего по улицам медведя

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Челябинский зоопарк. Челябинск, малыш, жара, лето, зной, бурый медведь
Власти делают все, чтобы медведь не появлялся среди людей Фото:

В ЯНАО ищут медведя, который накануне разгуливал по улицам района. Власти вместе с правоохранителями предпринимают необходимые меры, чтобы зверь не выходил к людям, рассказала Ирина Максимова, заместитель начальника департамента жизнеобеспечения районов Лимбяяха и Коротчаево.

«В настоящее время на территории района Лимбяяха организовано дежурство правоохранительных органов и представителей департамента природно-ресурсного урегулирования для недопущения нахождения дикого животного в жилых районах. Медведь пока в настоящее время не пойман. Принимаются все необходимые меры», — цитирует слова Максимовой telegram-канал «Импульс севера | Новый Уренгой».

Ранее жители районов в чатах требовали от властей объяснений. Жители обеспокоены ситуацией из-за медведей, которые начали появляться в жилых районах. «Администрация какие меры по поводу медведя предприняла? Почему нет официальных комментариев и действий? Кроме звонка 112, что действительно сделали для народа?» — написал анонимно автор в группе «Коротчаево Инфо».

URA.RU писало, что жители боятся выходить из дома из-за медведя, который бродил по улицам района. Ямальцы засняли на видео, как зверь бегал улице.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ЯНАО ищут медведя, который накануне разгуливал по улицам района. Власти вместе с правоохранителями предпринимают необходимые меры, чтобы зверь не выходил к людям, рассказала Ирина Максимова, заместитель начальника департамента жизнеобеспечения районов Лимбяяха и Коротчаево. «В настоящее время на территории района Лимбяяха организовано дежурство правоохранительных органов и представителей департамента природно-ресурсного урегулирования для недопущения нахождения дикого животного в жилых районах. Медведь пока в настоящее время не пойман. Принимаются все необходимые меры», — цитирует слова Максимовой telegram-канал «Импульс севера | Новый Уренгой». Ранее жители районов в чатах требовали от властей объяснений. Жители обеспокоены ситуацией из-за медведей, которые начали появляться в жилых районах. «Администрация какие меры по поводу медведя предприняла? Почему нет официальных комментариев и действий? Кроме звонка 112, что действительно сделали для народа?» — написал анонимно автор в группе «Коротчаево Инфо». URA.RU писало, что жители боятся выходить из дома из-за медведя, который бродил по улицам района. Ямальцы засняли на видео, как зверь бегал улице.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...