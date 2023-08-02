02 августа 2023

В новой поликлинике Кургана протекает потолок. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительные площадки в заозерном. Курган, крыльцо, детская поликлиника
Поликлинику открыли в начале года (архивное фото) Фото:

Жители Кургана заметили, что в детской поликлинике, открытой в начале года, на одном из этажей протекает потолок. Об этом один из горожан сообщил в соцсети «ВКонтакте».

«Новая поликлиника после дождя. В подвальном [помещении] воды по колено, на четвертом этаже вода бежит с потолка, и он отваливается», — указано в посте обратившегося, размещенном в группе «Заозерный LIVE».

В областном депздраве URA.RU ответили, что руководством Курганской детской поликлиники принимаются меры по устранению протечки. Ситуация, по данным ведомства, находится на контроле, а причины устанавливаются. «При необходимости в рамках гарантийных обязательств к этой работе будет привлечен подрядчик, осуществлявший строительство здания», — добавили в департаменте.

Детскую поликлинику в Заозерном районе открыли в январе. В марте посетители поликлиники заметили подтеки на потолке в колясочной. Тогда представители власти объяснили, что подтеки образовались из-за конденсата.

Протечку заметили на четвертом этаже
Протечку заметили на четвертом этаже
Фото:

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Жители Кургана заметили, что в детской поликлинике, открытой в начале года, на одном из этажей протекает потолок. Об этом один из горожан сообщил в соцсети «ВКонтакте». «Новая поликлиника после дождя. В подвальном [помещении] воды по колено, на четвертом этаже вода бежит с потолка, и он отваливается», — указано в посте обратившегося, размещенном в группе «Заозерный LIVE». В областном депздраве URA.RU ответили, что руководством Курганской детской поликлиники принимаются меры по устранению протечки. Ситуация, по данным ведомства, находится на контроле, а причины устанавливаются. «При необходимости в рамках гарантийных обязательств к этой работе будет привлечен подрядчик, осуществлявший строительство здания», — добавили в департаменте. Детскую поликлинику в Заозерном районе открыли в январе. В марте посетители поликлиники заметили подтеки на потолке в колясочной. Тогда представители власти объяснили, что подтеки образовались из-за конденсата.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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