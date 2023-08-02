В новой поликлинике Кургана протекает потолок. Фото

03 августа 2023 в 16:00 Размер текста - 17 +

Поликлинику открыли в начале года (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители Кургана заметили, что в детской поликлинике, открытой в начале года, на одном из этажей протекает потолок. Об этом один из горожан сообщил в соцсети «ВКонтакте». «Новая поликлиника после дождя. В подвальном [помещении] воды по колено, на четвертом этаже вода бежит с потолка, и он отваливается», — указано в посте обратившегося, размещенном в группе «Заозерный LIVE». В областном депздраве URA.RU ответили, что руководством Курганской детской поликлиники принимаются меры по устранению протечки. Ситуация, по данным ведомства, находится на контроле, а причины устанавливаются. «При необходимости в рамках гарантийных обязательств к этой работе будет привлечен подрядчик, осуществлявший строительство здания», — добавили в департаменте. Детскую поликлинику в Заозерном районе открыли в январе. В марте посетители поликлиники заметили подтеки на потолке в колясочной. Тогда представители власти объяснили, что подтеки образовались из-за конденсата. Протечку заметили на четвертом этаже Фото: группа соцсети «ВКонтакте» «Заозерный LIVE»

Жители Кургана заметили, что в детской поликлинике, открытой в начале года, на одном из этажей протекает потолок. Об этом один из горожан сообщил в соцсети «ВКонтакте». «Новая поликлиника после дождя. В подвальном [помещении] воды по колено, на четвертом этаже вода бежит с потолка, и он отваливается», — указано в посте обратившегося, размещенном в группе «Заозерный LIVE». В областном депздраве URA.RU ответили, что руководством Курганской детской поликлиники принимаются меры по устранению протечки. Ситуация, по данным ведомства, находится на контроле, а причины устанавливаются. «При необходимости в рамках гарантийных обязательств к этой работе будет привлечен подрядчик, осуществлявший строительство здания», — добавили в департаменте. Детскую поликлинику в Заозерном районе открыли в январе. В марте посетители поликлиники заметили подтеки на потолке в колясочной. Тогда представители власти объяснили, что подтеки образовались из-за конденсата.