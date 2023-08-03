Страна ЕС усилила свои границы из-за ЧВК «Вагнер» в Беларуси

Президент Литвы Науседа: страна усилила границы после мятежа Пригожина

03 августа 2023 в 15:45 Размер текста - 17 +

Литва усилила силы разведки после мятежа Евгения Пригожина, сообщил Гитанас Науседа Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Литва усилила охрану своих границ после начала вооруженного мятежа главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и планов войск перейти в Белоруссию. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа. «Как только начался мятеж „Вагнера“ и стало известно, что есть планы дислоцировать бойцов „Вагнера“ в Белоруссии, мы сразу усилили охрану своей границы», — на пресс-конференции с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, его слова передает Salon24. Он добавил, что власти также создали новый план прикрытия границы, предусматривающий гибкое сотрудничество и усиление со стороны армии, а также усилили силы разведки. Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин начал вооруженный мятеж в России 23 июня. После переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Пригожин решил отказаться от мятежа. Президент России Владимир Путин заявил, что все российское общество единым фронтом выступило против попытки вооруженного мятежа, передает RT.

Литва усилила охрану своих границ после начала вооруженного мятежа главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и планов войск перейти в Белоруссию. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа. «Как только начался мятеж „Вагнера“ и стало известно, что есть планы дислоцировать бойцов „Вагнера“ в Белоруссии, мы сразу усилили охрану своей границы», — на пресс-конференции с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, его слова передает Salon24. Он добавил, что власти также создали новый план прикрытия границы, предусматривающий гибкое сотрудничество и усиление со стороны армии, а также усилили силы разведки. Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин начал вооруженный мятеж в России 23 июня. После переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Пригожин решил отказаться от мятежа. Президент России Владимир Путин заявил, что все российское общество единым фронтом выступило против попытки вооруженного мятежа, передает RT.