Страна ЕС усилила свои границы из-за ЧВК «Вагнер» в Беларуси

Президент Литвы Науседа: страна усилила границы после мятежа Пригожина
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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, армия, оружие, война, добровольцы, спецоперация, чвк, сво, наемники
Литва усилила силы разведки после мятежа Евгения Пригожина, сообщил Гитанас Науседа Фото:

Литва усилила охрану своих границ после начала вооруженного мятежа главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и планов войск перейти в Белоруссию. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

«Как только начался мятеж „Вагнера“ и стало известно, что есть планы дислоцировать бойцов „Вагнера“ в Белоруссии, мы сразу усилили охрану своей границы», — на пресс-конференции с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, его слова передает Salon24. Он добавил, что власти также создали новый план прикрытия границы, предусматривающий гибкое сотрудничество и усиление со стороны армии, а также усилили силы разведки.

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин начал вооруженный мятеж в России 23 июня. После переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Пригожин решил отказаться от мятежа. Президент России Владимир Путин заявил, что все российское общество единым фронтом выступило против попытки вооруженного мятежа, передает RT.

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Литва усилила охрану своих границ после начала вооруженного мятежа главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и планов войск перейти в Белоруссию. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа. «Как только начался мятеж „Вагнера“ и стало известно, что есть планы дислоцировать бойцов „Вагнера“ в Белоруссии, мы сразу усилили охрану своей границы», — на пресс-конференции с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, его слова передает Salon24. Он добавил, что власти также создали новый план прикрытия границы, предусматривающий гибкое сотрудничество и усиление со стороны армии, а также усилили силы разведки. Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин начал вооруженный мятеж в России 23 июня. После переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Пригожин решил отказаться от мятежа. Президент России Владимир Путин заявил, что все российское общество единым фронтом выступило против попытки вооруженного мятежа, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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