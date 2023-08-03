03 августа 2023

Экономист Хижняк рассказал о возможности снять накопительную часть пенсии

Экономист Хижняк: россияне смогут снять накопительную часть пенсии при отсутствии страхового стажа
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Карты, деньги, портмоне. Челябинск, сбербанк, зарплата, монеты, банковские карты, оплата, портмоне, мелочь, открытие, пенсия, прожиточный минимум, деньги, мрот, карта сбербанка, пособие, сбер, надбавка, индексация
Накопительную часть пенсии можно получить разово при отсутствии страхового стажа, отметил Алексей Хижняк Фото:

Единовременную выплату накопительной части пенсии россияне могут получить в двух случаях: если сумма составляет менее 5% от общего размера страховой пенсии, и если у гражданина отсутствует нужный страховой стаж. Об этом URA.RU рассказал экономист, эксперт по вопросам господдержки бизнеса и промышленности, член Московской «Деловой России» Алексей Хижняк.

«Получить единовременную выплату накопительной части пенсии можно только в двух случаях. Если накопления гражданина из числа получателей страховой пенсии по старости составляют менее 5% по отношению к общему размеру его страховой пенсии. Выплата будет произведена в срок, не превышающий два месяца, со дня вынесения решения об ее установлении. Если это делает ПФР, то выплата будет произведена вместе с пенсией (тем же доставщиком или на тот же счет в банке). Если пенсионные накопления были сформированы у граждан, получающих социальную пенсию или страховую пенсию по инвалидности, или по случаю потери кормильца, но которые не приобрели права на страховую пенсию по старости из-за отсутствия необходимого страхового стажа, но достигли общеустановленного пенсионного возраста (мужчины — 60 лет, женщины — 55 лет)», — объяснил Алексей Хижняк.

При этом собеседник агентства напомнил, что накопительная часть пенсии в России больше пока не формируется. «В 2014 году был введен мораторий на формирование накопительной части пенсии: ее заморозили, а все страховые взносы стали перечислять на формирование страховой пенсии. Мораторий периодически продлевают. Сейчас он действует до конца 2024 года. Это значит, что накопительная часть пенсии в настоящее время не формируется со взносов работодателя ни у кого. При этом деньги, которые уже успели накопиться, станут прибавкой к страховой пенсии», — добавил он.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Единовременную выплату накопительной части пенсии россияне могут получить в двух случаях: если сумма составляет менее 5% от общего размера страховой пенсии, и если у гражданина отсутствует нужный страховой стаж. Об этом URA.RU рассказал экономист, эксперт по вопросам господдержки бизнеса и промышленности, член Московской «Деловой России» Алексей Хижняк. «Получить единовременную выплату накопительной части пенсии можно только в двух случаях. Если накопления гражданина из числа получателей страховой пенсии по старости составляют менее 5% по отношению к общему размеру его страховой пенсии. Выплата будет произведена в срок, не превышающий два месяца, со дня вынесения решения об ее установлении. Если это делает ПФР, то выплата будет произведена вместе с пенсией (тем же доставщиком или на тот же счет в банке). Если пенсионные накопления были сформированы у граждан, получающих социальную пенсию или страховую пенсию по инвалидности, или по случаю потери кормильца, но которые не приобрели права на страховую пенсию по старости из-за отсутствия необходимого страхового стажа, но достигли общеустановленного пенсионного возраста (мужчины — 60 лет, женщины — 55 лет)», — объяснил Алексей Хижняк. При этом собеседник агентства напомнил, что накопительная часть пенсии в России больше пока не формируется. «В 2014 году был введен мораторий на формирование накопительной части пенсии: ее заморозили, а все страховые взносы стали перечислять на формирование страховой пенсии. Мораторий периодически продлевают. Сейчас он действует до конца 2024 года. Это значит, что накопительная часть пенсии в настоящее время не формируется со взносов работодателя ни у кого. При этом деньги, которые уже успели накопиться, станут прибавкой к страховой пенсии», — добавил он.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...