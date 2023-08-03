Экономист Хижняк рассказал о возможности снять накопительную часть пенсии

Экономист Хижняк: россияне смогут снять накопительную часть пенсии при отсутствии страхового стажа

04 августа 2023 в 07:02 Размер текста - 17 +

Накопительную часть пенсии можно получить разово при отсутствии страхового стажа, отметил Алексей Хижняк Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Единовременную выплату накопительной части пенсии россияне могут получить в двух случаях: если сумма составляет менее 5% от общего размера страховой пенсии, и если у гражданина отсутствует нужный страховой стаж. Об этом URA.RU рассказал экономист, эксперт по вопросам господдержки бизнеса и промышленности, член Московской «Деловой России» Алексей Хижняк. «Получить единовременную выплату накопительной части пенсии можно только в двух случаях. Если накопления гражданина из числа получателей страховой пенсии по старости составляют менее 5% по отношению к общему размеру его страховой пенсии. Выплата будет произведена в срок, не превышающий два месяца, со дня вынесения решения об ее установлении. Если это делает ПФР, то выплата будет произведена вместе с пенсией (тем же доставщиком или на тот же счет в банке). Если пенсионные накопления были сформированы у граждан, получающих социальную пенсию или страховую пенсию по инвалидности, или по случаю потери кормильца, но которые не приобрели права на страховую пенсию по старости из-за отсутствия необходимого страхового стажа, но достигли общеустановленного пенсионного возраста (мужчины — 60 лет, женщины — 55 лет)», — объяснил Алексей Хижняк. При этом собеседник агентства напомнил, что накопительная часть пенсии в России больше пока не формируется. «В 2014 году был введен мораторий на формирование накопительной части пенсии: ее заморозили, а все страховые взносы стали перечислять на формирование страховой пенсии. Мораторий периодически продлевают. Сейчас он действует до конца 2024 года. Это значит, что накопительная часть пенсии в настоящее время не формируется со взносов работодателя ни у кого. При этом деньги, которые уже успели накопиться, станут прибавкой к страховой пенсии», — добавил он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Единовременную выплату накопительной части пенсии россияне могут получить в двух случаях: если сумма составляет менее 5% от общего размера страховой пенсии, и если у гражданина отсутствует нужный страховой стаж. Об этом URA.RU рассказал экономист, эксперт по вопросам господдержки бизнеса и промышленности, член Московской «Деловой России» Алексей Хижняк. «Получить единовременную выплату накопительной части пенсии можно только в двух случаях. Если накопления гражданина из числа получателей страховой пенсии по старости составляют менее 5% по отношению к общему размеру его страховой пенсии. Выплата будет произведена в срок, не превышающий два месяца, со дня вынесения решения об ее установлении. Если это делает ПФР, то выплата будет произведена вместе с пенсией (тем же доставщиком или на тот же счет в банке). Если пенсионные накопления были сформированы у граждан, получающих социальную пенсию или страховую пенсию по инвалидности, или по случаю потери кормильца, но которые не приобрели права на страховую пенсию по старости из-за отсутствия необходимого страхового стажа, но достигли общеустановленного пенсионного возраста (мужчины — 60 лет, женщины — 55 лет)», — объяснил Алексей Хижняк. При этом собеседник агентства напомнил, что накопительная часть пенсии в России больше пока не формируется. «В 2014 году был введен мораторий на формирование накопительной части пенсии: ее заморозили, а все страховые взносы стали перечислять на формирование страховой пенсии. Мораторий периодически продлевают. Сейчас он действует до конца 2024 года. Это значит, что накопительная часть пенсии в настоящее время не формируется со взносов работодателя ни у кого. При этом деньги, которые уже успели накопиться, станут прибавкой к страховой пенсии», — добавил он.