Путин решил поддержать деньгами важную отрасль экономики

Путин поддержит самые эффективные предприятия обрабатывающей промышленности

03 августа 2023 в 19:10 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин лично встретился с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Власти поддержат обрабатывающие производства, объемы которых растут, несмотря на санкции Запада. Это стимулирует дальнейшее развитие этой отрасли, объяснил URA.RU зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов итоги встречи президента РФ Владимира Путина с руководителями промышленных предприятий 3 августа. «Российская экономика должна стать максимально независимой от конъюнктуры на сырье на мировом рынке. Для этого обрабатывающая промышленность должна активно развиваться, должны создаваться новые рабочие места, расти доходы. Поэтому президент лично встретился с директорами предприятий. Это помогает ориентироваться в повестке, которая сегодня есть „на земле“. Наверняка по итогам встречи появится список поручений президента, в котором будут отражены меры поддержки, чтобы предприятия обрабатывающей промышленности работали еще более эффективно», — сказал Кирьянов. Рост производства по отдельным категориям товаров достиг 30 процентов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Как отметил в ходе встречи президент Путин, лучшие показатели демонстрируют отрасли по производству компьютеров, электронной и оптической продукции — 30,4%. Производство готовых металлургических изделий выросло на 29,7%, электрического оборудования — на 22%. На 22,1% стали больше выпускать транспортных средств, но это без учета производства автомобилей. «Небольшой спад у нас есть в производстве лекарственных препаратов, и деревообработка просела. Но в деревообработке главная проблема — это логистика. И здесь нужно подставить плечо тем, кто занимается этим видом деятельности, и помочь», — сказал Путин. То же самое касается и автомобильной отрасли. Путин заявил, что российских чиновников обяжут пересесть на отечественный транспорт. «Министерства, ведомства, управление делами обратились с просьбой закупки продолжить: сделать упор на автомобили иностранного производства, продолжить такую практику. Я сказал, что это должно быть абсолютно исключено, и все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях», — сообщил президент. Новость по теме Мишустин оценил перезагрузку промышленности РФ в условиях санкций Промышленные предприятия и сегодня получают ряд мер поддержки, напомнил Путин. Фонд развития промышленности выдает кредиты в размере от 5 млн до 5 млрд рублей по ставке 1%. В рамках кластерной инвестиционной платформы можно получить до 100 миллиардов. Также действует промышленная ипотека — до 500 млн рублей сроком на семь лет. Перечень дополнительных мер стимулирования будет проработан по итогам совещания. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти поддержат обрабатывающие производства, объемы которых растут, несмотря на санкции Запада. Это стимулирует дальнейшее развитие этой отрасли, объяснил URA.RU зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов итоги встречи президента РФ Владимира Путина с руководителями промышленных предприятий 3 августа. «Российская экономика должна стать максимально независимой от конъюнктуры на сырье на мировом рынке. Для этого обрабатывающая промышленность должна активно развиваться, должны создаваться новые рабочие места, расти доходы. Поэтому президент лично встретился с директорами предприятий. Это помогает ориентироваться в повестке, которая сегодня есть „на земле“. Наверняка по итогам встречи появится список поручений президента, в котором будут отражены меры поддержки, чтобы предприятия обрабатывающей промышленности работали еще более эффективно», — сказал Кирьянов. Как отметил в ходе встречи президент Путин, лучшие показатели демонстрируют отрасли по производству компьютеров, электронной и оптической продукции — 30,4%. Производство готовых металлургических изделий выросло на 29,7%, электрического оборудования — на 22%. На 22,1% стали больше выпускать транспортных средств, но это без учета производства автомобилей. «Небольшой спад у нас есть в производстве лекарственных препаратов, и деревообработка просела. Но в деревообработке главная проблема — это логистика. И здесь нужно подставить плечо тем, кто занимается этим видом деятельности, и помочь», — сказал Путин. То же самое касается и автомобильной отрасли. Путин заявил, что российских чиновников обяжут пересесть на отечественный транспорт. «Министерства, ведомства, управление делами обратились с просьбой закупки продолжить: сделать упор на автомобили иностранного производства, продолжить такую практику. Я сказал, что это должно быть абсолютно исключено, и все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях», — сообщил президент. Промышленные предприятия и сегодня получают ряд мер поддержки, напомнил Путин. Фонд развития промышленности выдает кредиты в размере от 5 млн до 5 млрд рублей по ставке 1%. В рамках кластерной инвестиционной платформы можно получить до 100 миллиардов. Также действует промышленная ипотека — до 500 млн рублей сроком на семь лет. Перечень дополнительных мер стимулирования будет проработан по итогам совещания.