02 августа 2023

Полиция задержала зачинщика массовой драки в Сургуте

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения Арсену Симонову в суде Центрального района. Челябинск, арест, тюрьма, решетка, полиция, суд, клетка, спецсредства, задержание
Один из участников драки получил ножевое ранение Фото:

Полиция задержала участника массовой драки и перестрелки в Сургуте на улице Билецкого, который нанес своему визави ножевое ранение грудной клетки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД ХМАО.

«Сотрудниками уголовного розыска УМВД России по ХМАО — Югре во взаимодействии с коллегами из Сургута задержан подозреваемый в нанесении тяжких телесных повреждений 25-летнему участнику инцидента. В ходе драки 26-летний подозреваемый нанес пострадавшему ножевое ранение грудной клетки, чем причинил тяжкий вред здоровью», — указано в сообщении пресс-службы УМВД Югры.

Полицейские возбудили уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Фигурант задержан и находится в изоляторе временного содержания. Прежде подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков.

Сургутские полицейские продолжают розыск всех остальных участников потасовки. По факту самого инцидента возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ — «Хулиганство».

Ранее URA.RU сообщало о массовой драке на улице Билецкого в Сургуте, итогом которой стала перестрелка. Конфликт произошел в ночное время между участниками двух компаний.

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Полиция задержала участника массовой драки и перестрелки в Сургуте на улице Билецкого, который нанес своему визави ножевое ранение грудной клетки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД ХМАО. «Сотрудниками уголовного розыска УМВД России по ХМАО — Югре во взаимодействии с коллегами из Сургута задержан подозреваемый в нанесении тяжких телесных повреждений 25-летнему участнику инцидента. В ходе драки 26-летний подозреваемый нанес пострадавшему ножевое ранение грудной клетки, чем причинил тяжкий вред здоровью», — указано в сообщении пресс-службы УМВД Югры. Полицейские возбудили уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Фигурант задержан и находится в изоляторе временного содержания. Прежде подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков. Сургутские полицейские продолжают розыск всех остальных участников потасовки. По факту самого инцидента возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ — «Хулиганство». Ранее URA.RU сообщало о массовой драке на улице Билецкого в Сургуте, итогом которой стала перестрелка. Конфликт произошел в ночное время между участниками двух компаний.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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