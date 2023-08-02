Полиция задержала зачинщика массовой драки в Сургуте

Полиция задержала участника массовой драки и перестрелки в Сургуте на улице Билецкого, который нанес своему визави ножевое ранение грудной клетки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД ХМАО.
«Сотрудниками уголовного розыска УМВД России по ХМАО — Югре во взаимодействии с коллегами из Сургута задержан подозреваемый в нанесении тяжких телесных повреждений 25-летнему участнику инцидента. В ходе драки 26-летний подозреваемый нанес пострадавшему ножевое ранение грудной клетки, чем причинил тяжкий вред здоровью», — указано в сообщении пресс-службы УМВД Югры.
Полицейские возбудили уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Фигурант задержан и находится в изоляторе временного содержания. Прежде подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков.
Сургутские полицейские продолжают розыск всех остальных участников потасовки. По факту самого инцидента возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ — «Хулиганство».
Ранее URA.RU сообщало о массовой драке на улице Билецкого в Сургуте, итогом которой стала перестрелка. Конфликт произошел в ночное время между участниками двух компаний.
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