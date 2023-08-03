«Автоваз» заявил, что готов предоставить свои машины чиновникам после призыва Путина

В России хватает производственных мощностей для закупки авто для чиновников
Концерн «Автоваз» имеет достаточные производственные мощности для закупок российских автомобилей для чиновников после призыва президента РФ Владимира Путина. Об этом заявили в самой компании.
«„Автоваз“ сообщил, что имеет необходимые производственные мощности для обеспечения закупок автомобилей для чиновников в нужных объемах», — заявили в компании. Комментарий передает РИА Новости.
Ранее Путин призвал чиновников пересесть на российские автомобили. Позже РИА Новости со ссылкой на источники написали, что для подобных шагов не хватает производственных мощностей.
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