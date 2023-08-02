В Новом Уренгое строители закончили работы по внутренней отделке самой большой школы в ЯНАО — Арктического лицея. Об этом сообщил мэр газовой столицы Андрей Воронов. «Арктический лицей — самая большая школа не только на Ямале, но и одна из самых крупных во всех регионах. Внутри все строительные работы завершены», — написал в своем telegram-канале Андрей Воронов. По словам мэра, осталось только убрать пыль и расписать стены школы дизайнерской живописью. Также еще будут проведены работы по благоустройству прилегающей территории. Ранее URA.RU рассказало, что в конце июня строители приступили к внутренней отделке лицея, рассчитанного на 1600 учеников. Название «Арктический лицей» выбрали сами новоуренгойцы путем голосования.