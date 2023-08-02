02 августа 2023

В ЯНАО завершили строительство самой большой школы в регионе. Фото

В Новом Уренгое окончены работы по строительству Арктического лицея
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Орлов объезжает строящиеся школы и объекты благоустройства. Екатеринбург, стадион, школа, гимназия120
В Новом Уренгое построили самую большую школу на Ямале (фото из архива) Фото:

В Новом Уренгое строители закончили работы по внутренней отделке самой большой школы в ЯНАО — Арктического лицея. Об этом сообщил мэр газовой столицы Андрей Воронов.

«Арктический лицей — самая большая школа не только на Ямале, но и одна из самых крупных во всех регионах. Внутри все строительные работы завершены», — написал в своем telegram-канале Андрей Воронов.

По словам мэра, осталось только убрать пыль и расписать стены школы дизайнерской живописью. Также еще будут проведены работы по благоустройству прилегающей территории.

Ранее URA.RU рассказало, что в конце июня строители приступили к внутренней отделке лицея, рассчитанного на 1600 учеников. Название «Арктический лицей» выбрали сами новоуренгойцы путем голосования.

Арктический лицей в Новом Уренгое полностью достроен
Арктический лицей в Новом Уренгое полностью достроен
Фото:
В лицее есть бассейн для занятий плаванием
В лицее есть бассейн для занятий плаванием
Фото:
На стенах будут размещены дизайнерские рисунки
На стенах будут размещены дизайнерские рисунки
Фото:

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В Новом Уренгое строители закончили работы по внутренней отделке самой большой школы в ЯНАО — Арктического лицея. Об этом сообщил мэр газовой столицы Андрей Воронов. «Арктический лицей — самая большая школа не только на Ямале, но и одна из самых крупных во всех регионах. Внутри все строительные работы завершены», — написал в своем telegram-канале Андрей Воронов. По словам мэра, осталось только убрать пыль и расписать стены школы дизайнерской живописью. Также еще будут проведены работы по благоустройству прилегающей территории. Ранее URA.RU рассказало, что в конце июня строители приступили к внутренней отделке лицея, рассчитанного на 1600 учеников. Название «Арктический лицей» выбрали сами новоуренгойцы путем голосования.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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