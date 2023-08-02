Предприниматель отказался возить людей в Курган

Власти Курганской области лишили перевозчика ООО «Арника» свидетельства, которое позволяло осуществлять межмуниципальные перевозки. Это произошло из-за того, что тот перестал курсировать по маршруту «Куртамыш — Курган». Информация об этом опубликована в группе «Курганский транспорт» в соцсети «ВКонтакте».
«Департамент экономического развития Курганской области прекратил действие свидетельства об осуществлении перевозок по межмуниципальному маршруту 503 „Куртамыш — Курган“, выданного ООО „Арника“», — указано в группе. Также уточняется, что действие свидетельства прекращено в связи с тем, что перевозчик не выполнял рейсы, предусмотренные расписанием, в течение более чем трех дней подряд.
На сайте департамента экономического развития размещен документ, в котором сообщается о поиске департаментом нового перевозчика для маршрута 503. Открытый конкурс для определения победителя не проводится. Свидетельство, которое выдадут новому перевозчику, будет временным. Для победы в таком конкурсе достаточно первым обратиться в департамент и иметь действующую лицензию.
Ранее URA.RU писало, что власти Курганской области отменили пять межмуниципальных автобусных маршрутов. Сообщалось, что перевозки по этим маршрутам давно не осуществлялись.
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