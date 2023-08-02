Предприниматель отказался возить людей в Курган

03 августа 2023 в 19:07 Размер текста - 17 +

Департамент экономического развития лишил права на перевозки ООО «Арника» по маршруту 503 «Куртамыш — Курган» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власти Курганской области лишили перевозчика ООО «Арника» свидетельства, которое позволяло осуществлять межмуниципальные перевозки. Это произошло из-за того, что тот перестал курсировать по маршруту «Куртамыш — Курган». Информация об этом опубликована в группе «Курганский транспорт» в соцсети «ВКонтакте». «Департамент экономического развития Курганской области прекратил действие свидетельства об осуществлении перевозок по межмуниципальному маршруту 503 „Куртамыш — Курган“, выданного ООО „Арника“», — указано в группе. Также уточняется, что действие свидетельства прекращено в связи с тем, что перевозчик не выполнял рейсы, предусмотренные расписанием, в течение более чем трех дней подряд. На сайте департамента экономического развития размещен документ, в котором сообщается о поиске департаментом нового перевозчика для маршрута 503. Открытый конкурс для определения победителя не проводится. Свидетельство, которое выдадут новому перевозчику, будет временным. Для победы в таком конкурсе достаточно первым обратиться в департамент и иметь действующую лицензию.



Ранее URA.RU писало, что власти Курганской области отменили пять межмуниципальных автобусных маршрутов. Сообщалось, что перевозки по этим маршрутам давно не осуществлялись.

Власти Курганской области лишили перевозчика ООО «Арника» свидетельства, которое позволяло осуществлять межмуниципальные перевозки. Это произошло из-за того, что тот перестал курсировать по маршруту «Куртамыш — Курган». Информация об этом опубликована в группе «Курганский транспорт» в соцсети «ВКонтакте». «Департамент экономического развития Курганской области прекратил действие свидетельства об осуществлении перевозок по межмуниципальному маршруту 503 „Куртамыш — Курган“, выданного ООО „Арника“», — указано в группе. Также уточняется, что действие свидетельства прекращено в связи с тем, что перевозчик не выполнял рейсы, предусмотренные расписанием, в течение более чем трех дней подряд. На сайте департамента экономического развития размещен документ, в котором сообщается о поиске департаментом нового перевозчика для маршрута 503. Открытый конкурс для определения победителя не проводится. Свидетельство, которое выдадут новому перевозчику, будет временным. Для победы в таком конкурсе достаточно первым обратиться в департамент и иметь действующую лицензию. Ранее URA.RU писало, что власти Курганской области отменили пять межмуниципальных автобусных маршрутов. Сообщалось, что перевозки по этим маршрутам давно не осуществлялись.