02 августа 2023

Предприниматель отказался возить людей в Курган

© Служба новостей «URA.RU»
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Город, Автобусы. Пляж. Курган, автобус, общественный транспорт
Департамент экономического развития лишил права на перевозки ООО «Арника» по маршруту 503 «Куртамыш — Курган» Фото:

Власти Курганской области лишили перевозчика ООО «Арника» свидетельства, которое позволяло осуществлять межмуниципальные перевозки. Это произошло из-за того, что тот перестал курсировать по маршруту «Куртамыш — Курган». Информация об этом опубликована в группе «Курганский транспорт» в соцсети «ВКонтакте».

«Департамент экономического развития Курганской области прекратил действие свидетельства об осуществлении перевозок по межмуниципальному маршруту 503 „Куртамыш — Курган“, выданного ООО „Арника“», — указано в группе. Также уточняется, что действие свидетельства прекращено в связи с тем, что перевозчик не выполнял рейсы, предусмотренные расписанием, в течение более чем трех дней подряд.

На сайте департамента экономического развития размещен документ, в котором сообщается о поиске департаментом нового перевозчика для маршрута 503. Открытый конкурс для определения победителя не проводится. Свидетельство, которое выдадут новому перевозчику, будет временным. Для победы в таком конкурсе достаточно первым обратиться в департамент и иметь действующую лицензию.

Ранее URA.RU писало, что власти Курганской области отменили пять межмуниципальных автобусных маршрутов. Сообщалось, что перевозки по этим маршрутам давно не осуществлялись.

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Власти Курганской области лишили перевозчика ООО «Арника» свидетельства, которое позволяло осуществлять межмуниципальные перевозки. Это произошло из-за того, что тот перестал курсировать по маршруту «Куртамыш — Курган». Информация об этом опубликована в группе «Курганский транспорт» в соцсети «ВКонтакте». «Департамент экономического развития Курганской области прекратил действие свидетельства об осуществлении перевозок по межмуниципальному маршруту 503 „Куртамыш — Курган“, выданного ООО „Арника“», — указано в группе. Также уточняется, что действие свидетельства прекращено в связи с тем, что перевозчик не выполнял рейсы, предусмотренные расписанием, в течение более чем трех дней подряд. На сайте департамента экономического развития размещен документ, в котором сообщается о поиске департаментом нового перевозчика для маршрута 503. Открытый конкурс для определения победителя не проводится. Свидетельство, которое выдадут новому перевозчику, будет временным. Для победы в таком конкурсе достаточно первым обратиться в департамент и иметь действующую лицензию. Ранее URA.RU писало, что власти Курганской области отменили пять межмуниципальных автобусных маршрутов. Сообщалось, что перевозки по этим маршрутам давно не осуществлялись.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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