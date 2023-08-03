Екатеринбуржца, бросившего дочь на улице, нашли мертвым

03 августа 2023 в 18:13 Размер текста - 17 +

Тело мужчины нашли недалеко от площадки, где он оставил ребенка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Отца пятилетней девочки, которую прохожие нашли на одной из детских площадок на Эльмаше в Екатеринбурге, нашли мертвым неподалеку. Предварительно, он умер от передозировки наркотиками. Тело мужчины обнаружили недалеко от площадки, где он оставил дочь. Оно лежало в кустах. «Предварительная причина смерти — передозировка наркотиками», — пишет telegram-канал Ural Mash. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. На момент публикации ответ не поступил. Маленькую девочку, которая долгое время сидела одна на детской площадке, заметили на улице Баумана 2 августа. Соня пояснила, что ее туда привез на велосипеде отец. Мужчина пообещал дочери, что вскоре вернется, но не приехал. Семью девочки отыскали. Мать пояснила, что не стала бить тревогу, так как думала, что дочь находится с отцом. В полиции отметили, что мать могут поставить на профилактический учет и даже привлечь к административной ответственности за ненадлежащее воспитание своих детей.

Отца пятилетней девочки, которую прохожие нашли на одной из детских площадок на Эльмаше в Екатеринбурге, нашли мертвым неподалеку. Предварительно, он умер от передозировки наркотиками. Тело мужчины обнаружили недалеко от площадки, где он оставил дочь. Оно лежало в кустах. «Предварительная причина смерти — передозировка наркотиками», — пишет telegram-канал Ural Mash. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. На момент публикации ответ не поступил. Маленькую девочку, которая долгое время сидела одна на детской площадке, заметили на улице Баумана 2 августа. Соня пояснила, что ее туда привез на велосипеде отец. Мужчина пообещал дочери, что вскоре вернется, но не приехал. Семью девочки отыскали. Мать пояснила, что не стала бить тревогу, так как думала, что дочь находится с отцом. В полиции отметили, что мать могут поставить на профилактический учет и даже привлечь к административной ответственности за ненадлежащее воспитание своих детей.