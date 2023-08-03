Власти ХМАО готовят новые льготы для участников СВО

04 августа 2023 в 10:28 Размер текста - 17 +

Пакет льгот коснется как контрактников, так и мобилизованных Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Правительство ХМАО готовит новый пакет льгот для военнослужащих и членов их семей. Об этом URA.RU сообщила директор департамента социального развития Югры Тереза Пономарева. «Мы ввели следующую норму — в случае если военнослужащий по контракту принимает участие в СВО, его семья проживает в автономном округе, то мы будем также компенсировать коммунальные платежи в размере 50%», — рассказала Пономарева. Проектом также предлагается распространить на опекунов погибших участников СВО право на получение денежной выплаты в три миллиона рублей. Также для контрактников и мобилизованных граждан Югры, участвующих в СВО, предусмотрена компенсация расходов за проезд к месту отпуска. Ранее URA.RU писало о том, что губернатор ХМАО Наталья Комарова подписала постановление о введении новой льготы для семей погибших участников СВО. Их причислили к категории граждан, имеющих право на внеочередную медицинскую помощь.

Правительство ХМАО готовит новый пакет льгот для военнослужащих и членов их семей. Об этом URA.RU сообщила директор департамента социального развития Югры Тереза Пономарева. «Мы ввели следующую норму — в случае если военнослужащий по контракту принимает участие в СВО, его семья проживает в автономном округе, то мы будем также компенсировать коммунальные платежи в размере 50%», — рассказала Пономарева. Проектом также предлагается распространить на опекунов погибших участников СВО право на получение денежной выплаты в три миллиона рублей. Также для контрактников и мобилизованных граждан Югры, участвующих в СВО, предусмотрена компенсация расходов за проезд к месту отпуска. Ранее URA.RU писало о том, что губернатор ХМАО Наталья Комарова подписала постановление о введении новой льготы для семей погибших участников СВО. Их причислили к категории граждан, имеющих право на внеочередную медицинскую помощь.