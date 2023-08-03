03 августа 2023

Власти ХМАО готовят новые льготы для участников СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, армия, военные, мобилизация, мобилизованные, калибр23, зенитная установка зу23, подготовка мобилизованных, подготовка военных
Пакет льгот коснется как контрактников, так и мобилизованных Фото:

Правительство ХМАО готовит новый пакет льгот для военнослужащих и членов их семей. Об этом URA.RU сообщила директор департамента социального развития Югры Тереза Пономарева.

«Мы ввели следующую норму — в случае если военнослужащий по контракту принимает участие в СВО, его семья проживает в автономном округе, то мы будем также компенсировать коммунальные платежи в размере 50%», — рассказала Пономарева. Проектом также предлагается распространить на опекунов погибших участников СВО право на получение денежной выплаты в три миллиона рублей. Также для контрактников и мобилизованных граждан Югры, участвующих в СВО, предусмотрена компенсация расходов за проезд к месту отпуска.

Ранее URA.RU писало о том, что губернатор ХМАО Наталья Комарова подписала постановление о введении новой льготы для семей погибших участников СВО. Их причислили к категории граждан, имеющих право на внеочередную медицинскую помощь.

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Правительство ХМАО готовит новый пакет льгот для военнослужащих и членов их семей. Об этом URA.RU сообщила директор департамента социального развития Югры Тереза Пономарева. «Мы ввели следующую норму — в случае если военнослужащий по контракту принимает участие в СВО, его семья проживает в автономном округе, то мы будем также компенсировать коммунальные платежи в размере 50%», — рассказала Пономарева. Проектом также предлагается распространить на опекунов погибших участников СВО право на получение денежной выплаты в три миллиона рублей. Также для контрактников и мобилизованных граждан Югры, участвующих в СВО, предусмотрена компенсация расходов за проезд к месту отпуска. Ранее URA.RU писало о том, что губернатор ХМАО Наталья Комарова подписала постановление о введении новой льготы для семей погибших участников СВО. Их причислили к категории граждан, имеющих право на внеочередную медицинскую помощь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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