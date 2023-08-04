Депутат Госдумы назвал крайнюю меру во время борьбы с лесными пожарами

Депутат Госдумы Арапов: электричество отключают только при необходимости эвакуации

04 августа 2023 в 13:01 Размер текста - 17 +

В лесных пожарах не могут быть виновны короткие замыкания, сказал Георгий Арапов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 Отключение электричества в населенных пунктах во время пожара является крайней мерой, когда необходима эвакуация местного населения. Об этом сообщил в разговоре с корреспондентом URA.RU заместитель председателя комитета по экологии Георгий Арапов. «Чтобы отключить электроэнергию, как минимум на уровне муниципалитета должна собраться специальная комиссия. В нее должны войти как местные органы власти, так и представители МЧС, аварийных служб. Только так решение об отключении электроэнергии можно считать обоснованным. Нужно или нет — решать только им, но важно понимать, что это чаще всего крайняя мера, когда опасность настолько велика, что эвакуируют жителей», — сказал Георгий Арапов. Он объяснил это тем, что проводов и ЛЭП не стоит опасаться, поскольку энергетики обезопасили свою инфраструктуру. «Дело в том, что в наше время за линиями электропередач очень пристально следят. Есть большое количество необходимых мер безопасности и систем защиты на случай аварии. В пожарах не могут быть виновны короткие замыкания», — отметил депутат. Ранее в Минэнерго сообщили, что впервые в числе причин лесных пожаров стали называть неудовлетворительную работу электрических сетей. При этом в ведомстве подчеркнули, что аварийные ситуации на ЛЭП не могут являться причиной возникновения очагов пожаров, что подтверждают заключения независимых экспертов. Ведущий научный сотрудник кафедры техники высоких напряжений МЭИ Руслан Борисов подтвердил, что на объектах энергетической инфраструктуры соблюдены все меры безопасности, чтобы исключить повреждения оборудования и пожаров. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Отключение электричества в населенных пунктах во время пожара является крайней мерой, когда необходима эвакуация местного населения. Об этом сообщил в разговоре с корреспондентом URA.RU заместитель председателя комитета по экологии Георгий Арапов. «Чтобы отключить электроэнергию, как минимум на уровне муниципалитета должна собраться специальная комиссия. В нее должны войти как местные органы власти, так и представители МЧС, аварийных служб. Только так решение об отключении электроэнергии можно считать обоснованным. Нужно или нет — решать только им, но важно понимать, что это чаще всего крайняя мера, когда опасность настолько велика, что эвакуируют жителей», — сказал Георгий Арапов. Он объяснил это тем, что проводов и ЛЭП не стоит опасаться, поскольку энергетики обезопасили свою инфраструктуру. «Дело в том, что в наше время за линиями электропередач очень пристально следят. Есть большое количество необходимых мер безопасности и систем защиты на случай аварии. В пожарах не могут быть виновны короткие замыкания», — отметил депутат. Ранее в Минэнерго сообщили, что впервые в числе причин лесных пожаров стали называть неудовлетворительную работу электрических сетей. При этом в ведомстве подчеркнули, что аварийные ситуации на ЛЭП не могут являться причиной возникновения очагов пожаров, что подтверждают заключения независимых экспертов. Ведущий научный сотрудник кафедры техники высоких напряжений МЭИ Руслан Борисов подтвердил, что на объектах энергетической инфраструктуры соблюдены все меры безопасности, чтобы исключить повреждения оборудования и пожаров.