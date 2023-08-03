Кандидат от ЛДПР на выборах губернатора Тюменской области начал предвыборное турне по ХМАО

04 августа 2023 в 08:48 Размер текста - 17 +

Денис Садовников приехал в Нижневартовск на встречу с избирателями Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Кандидат от ЛДПР на выборах губернатора Тюменской области Денис Садовников начал предвыборное турне по ХМАО. Первым городом, в котором он презентовал себя югорским избирателям, стал Нижневартовск. Об этом кандидат рассказал корреспонденту URA.RU. «Сейчас нахожусь в Нижневартовске. Планирую принять участие в ряде партийных мероприятий и встретиться с избирателями», — поделился Садовников. По словам либерал-демократа, он уже бывал в Югре. «Но в качестве кандидата еду впервые», — добавил он и пообещал дать развернутый комментарий позже, сославшись на занятость. Ранее URA.RU писало о том, что другой кандидат на пост губернатора Тюменской области Владимир Пискайкин отказался от предвыборного турне по Югре и Ямалу. Он стал единственным из четырех претендентов на пост главы «тюменской матрешки», кто посчитал, что не стоит ехать в северные округа ради встреч с избирателями.

Кандидат от ЛДПР на выборах губернатора Тюменской области Денис Садовников начал предвыборное турне по ХМАО. Первым городом, в котором он презентовал себя югорским избирателям, стал Нижневартовск. Об этом кандидат рассказал корреспонденту URA.RU. «Сейчас нахожусь в Нижневартовске. Планирую принять участие в ряде партийных мероприятий и встретиться с избирателями», — поделился Садовников. По словам либерал-демократа, он уже бывал в Югре. «Но в качестве кандидата еду впервые», — добавил он и пообещал дать развернутый комментарий позже, сославшись на занятость. Ранее URA.RU писало о том, что другой кандидат на пост губернатора Тюменской области Владимир Пискайкин отказался от предвыборного турне по Югре и Ямалу. Он стал единственным из четырех претендентов на пост главы «тюменской матрешки», кто посчитал, что не стоит ехать в северные округа ради встреч с избирателями.