Претендент на пост тюменского губернатора отказался от предвыборного турне по ХМАО и ЯНАО. Инсайд

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Пресс-конференция вице-спикера Тюменской областной думы от оппозиции Владимира Пискайкина. Тюмень, пискайкин владимир
Северные избиратели не встретятся с кандидатом в губернаторы от СРЗП Пискайкиным Фото:

Кандидат в губернаторы Тюменской области от партии «Справедливая Россия — За правду» Владимир Пискайкин отказался от предвыборного тура по Югре и Ямалу. Об этом URA.RU рассказал собственный источник в политических кругах «тюменской матрешки».

«Пискайкин не поедет в тур по северным регионам. Он стал единственным из четырех претендентов на пост главы „тюменской матрешки“, кто посчитал, что не стоит ехать в северные округа ради встреч с избирателями», — поделился инсайдер.

По словам информатора, кандидат в губернаторы сосредоточится на кампании на юге области. «В ХМАО и ЯНАО Пискайкин ограничится наружной рекламой и распространением агитматериалов. Кстати, аналогичной стратегии он придерживался на выборах тюменского губернатора в 2018 году», — добавил собеседник агентства.

Дозвониться Пискайкину на момент написания новости не удалось. Он не ответил на звонки корреспондента агентства.

Ранее URA.RU писало о планах КПРФ привлечь к предвыборной агитации своего кандидата Ивана Левченко блогера-коммуниста Николая Бондаренко. Вместе они отправятся в тур по городам Югры и Ямала.

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Кандидат в губернаторы Тюменской области от партии «Справедливая Россия — За правду» Владимир Пискайкин отказался от предвыборного тура по Югре и Ямалу. Об этом URA.RU рассказал собственный источник в политических кругах «тюменской матрешки». «Пискайкин не поедет в тур по северным регионам. Он стал единственным из четырех претендентов на пост главы „тюменской матрешки“, кто посчитал, что не стоит ехать в северные округа ради встреч с избирателями», — поделился инсайдер. По словам информатора, кандидат в губернаторы сосредоточится на кампании на юге области. «В ХМАО и ЯНАО Пискайкин ограничится наружной рекламой и распространением агитматериалов. Кстати, аналогичной стратегии он придерживался на выборах тюменского губернатора в 2018 году», — добавил собеседник агентства. Дозвониться Пискайкину на момент написания новости не удалось. Он не ответил на звонки корреспондента агентства. Ранее URA.RU писало о планах КПРФ привлечь к предвыборной агитации своего кандидата Ивана Левченко блогера-коммуниста Николая Бондаренко. Вместе они отправятся в тур по городам Югры и Ямала.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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