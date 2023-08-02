Претендент на пост тюменского губернатора отказался от предвыборного турне по ХМАО и ЯНАО. Инсайд

02 августа 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

Северные избиратели не встретятся с кандидатом в губернаторы от СРЗП Пискайкиным Фото: Николай Бастриков © URA.RU Кандидат в губернаторы Тюменской области от партии «Справедливая Россия — За правду» Владимир Пискайкин отказался от предвыборного тура по Югре и Ямалу. Об этом URA.RU рассказал собственный источник в политических кругах «тюменской матрешки». «Пискайкин не поедет в тур по северным регионам. Он стал единственным из четырех претендентов на пост главы „тюменской матрешки“, кто посчитал, что не стоит ехать в северные округа ради встреч с избирателями», — поделился инсайдер. По словам информатора, кандидат в губернаторы сосредоточится на кампании на юге области. «В ХМАО и ЯНАО Пискайкин ограничится наружной рекламой и распространением агитматериалов. Кстати, аналогичной стратегии он придерживался на выборах тюменского губернатора в 2018 году», — добавил собеседник агентства. Дозвониться Пискайкину на момент написания новости не удалось. Он не ответил на звонки корреспондента агентства. Ранее URA.RU писало о планах КПРФ привлечь к предвыборной агитации своего кандидата Ивана Левченко блогера-коммуниста Николая Бондаренко. Вместе они отправятся в тур по городам Югры и Ямала.

Кандидат в губернаторы Тюменской области от партии «Справедливая Россия — За правду» Владимир Пискайкин отказался от предвыборного тура по Югре и Ямалу. Об этом URA.RU рассказал собственный источник в политических кругах «тюменской матрешки». «Пискайкин не поедет в тур по северным регионам. Он стал единственным из четырех претендентов на пост главы „тюменской матрешки“, кто посчитал, что не стоит ехать в северные округа ради встреч с избирателями», — поделился инсайдер. По словам информатора, кандидат в губернаторы сосредоточится на кампании на юге области. «В ХМАО и ЯНАО Пискайкин ограничится наружной рекламой и распространением агитматериалов. Кстати, аналогичной стратегии он придерживался на выборах тюменского губернатора в 2018 году», — добавил собеседник агентства. Дозвониться Пискайкину на момент написания новости не удалось. Он не ответил на звонки корреспондента агентства. Ранее URA.RU писало о планах КПРФ привлечь к предвыборной агитации своего кандидата Ивана Левченко блогера-коммуниста Николая Бондаренко. Вместе они отправятся в тур по городам Югры и Ямала.