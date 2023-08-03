Reuters: казахстанцам попадается реклама с призывом участвовать в СВО

03 августа 2023 в 20:56 Размер текста - 17 +

Казахстанцам обещают от 190 тысяч рублей в месяц за заключение контракта с Минобороны РФ Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На казахстанских сайтах начала появляться реклама с призывом сражаться на стороне России в конфликте на Украине. Об этом написали в агентстве Reuters. «Явно ориентированная на казахов реклама показывает флаги России и Казахстана, а также лозунг „Плечом к плечу“. Они обещают единовременную выплату в размере 495 тысяч рублей тем, кто подпишет контракт с Минобороны РФ», — говорится в материале статьи. Кроме того, гражданам Казахстана предлагают зарплату от 190 тысяч рублей и дополнительные льготы. Уточняется, что казахстанцам предлагают вступить в ряды Вооруженных сил (ВС) РФ в Сахалинской области. В издании также заявили, что связались с Министерством информации и социального развития республики. Однако там отказались давать комментарии по размещению рекламы.



Корреспондент URA.RU направил запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. Ответ ожидается.

На казахстанских сайтах начала появляться реклама с призывом сражаться на стороне России в конфликте на Украине. Об этом написали в агентстве Reuters. «Явно ориентированная на казахов реклама показывает флаги России и Казахстана, а также лозунг „Плечом к плечу“. Они обещают единовременную выплату в размере 495 тысяч рублей тем, кто подпишет контракт с Минобороны РФ», — говорится в материале статьи. Кроме того, гражданам Казахстана предлагают зарплату от 190 тысяч рублей и дополнительные льготы. Уточняется, что казахстанцам предлагают вступить в ряды Вооруженных сил (ВС) РФ в Сахалинской области. В издании также заявили, что связались с Министерством информации и социального развития республики. Однако там отказались давать комментарии по размещению рекламы. Корреспондент URA.RU направил запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. Ответ ожидается.