Reuters: казахстанцам попадается реклама с призывом участвовать в СВО

На казахстанских сайтах начала появляться реклама с призывом сражаться на стороне России в конфликте на Украине. Об этом написали в агентстве Reuters.
«Явно ориентированная на казахов реклама показывает флаги России и Казахстана, а также лозунг „Плечом к плечу“. Они обещают единовременную выплату в размере 495 тысяч рублей тем, кто подпишет контракт с Минобороны РФ», —
Кроме того, гражданам Казахстана предлагают зарплату от 190 тысяч рублей и дополнительные льготы. Уточняется, что казахстанцам предлагают вступить в ряды Вооруженных сил (ВС) РФ в Сахалинской области. В издании также заявили, что связались с Министерством информации и социального развития республики. Однако там отказались давать комментарии по размещению рекламы.
Корреспондент URA.RU направил запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. Ответ ожидается.
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