Reuters: казахстанцам попадается реклама с призывом участвовать в СВО

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Клипарт. Магнитогорск, оружие, автоматы, огнестрельное оружие, ак-47
Казахстанцам обещают от 190 тысяч рублей в месяц за заключение контракта с Минобороны РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

На казахстанских сайтах начала появляться реклама с призывом сражаться на стороне России в конфликте на Украине. Об этом написали в агентстве Reuters.

«Явно ориентированная на казахов реклама показывает флаги России и Казахстана, а также лозунг „Плечом к плечу“. Они обещают единовременную выплату в размере 495 тысяч рублей тем, кто подпишет контракт с Минобороны РФ», — говорится в материале статьи.

Кроме того, гражданам Казахстана предлагают зарплату от 190 тысяч рублей и дополнительные льготы. Уточняется, что казахстанцам предлагают вступить в ряды Вооруженных сил (ВС) РФ в Сахалинской области. В издании также заявили, что связались с Министерством информации и социального развития республики. Однако там отказались давать комментарии по размещению рекламы.

Корреспондент URA.RU направил запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. Ответ ожидается.

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На казахстанских сайтах начала появляться реклама с призывом сражаться на стороне России в конфликте на Украине. Об этом написали в агентстве Reuters. «Явно ориентированная на казахов реклама показывает флаги России и Казахстана, а также лозунг „Плечом к плечу“. Они обещают единовременную выплату в размере 495 тысяч рублей тем, кто подпишет контракт с Минобороны РФ», — говорится в материале статьи. Кроме того, гражданам Казахстана предлагают зарплату от 190 тысяч рублей и дополнительные льготы. Уточняется, что казахстанцам предлагают вступить в ряды Вооруженных сил (ВС) РФ в Сахалинской области. В издании также заявили, что связались с Министерством информации и социального развития республики. Однако там отказались давать комментарии по размещению рекламы. Корреспондент URA.RU направил запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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