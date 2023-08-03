03 августа 2023

Пермский бизнесмен продает завод по разведению красной рыбы за 123 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Форелевая ферма Уральской рыбной компании. Свердловская область, Заречный, садок, садки, уральская рыбная компания, разведение рыбы, форелевая ферма
Рыбное хозяйство приносит до 40 миллионов рублей прибыли в год Фото:

В Пермском крае под Чайковским продается рыбное хозяйство товарного рыболовства и искусственного воспроизводства молоди красных видов рыб. Бизнесмен оценил свои активы в 123 миллиона рублей, указано в объявлении на сайте продаж.

«Продам готовый действующий бизнес: рыбное хозяйство, цех по переработке, 40 гектаров земли в собственности. Завод работает практически на полную мощность. Большое маточное поголовье. Стоимость предприятия: 123 030 333 рубля. Окупаемость: три года», — написано на портал «Авито».

В наличии у собственника — необходимое оборудование для рыбоводных процессов. На поверхностях водных емкостей обустроена садковая линия для выращивания рыб осетровых видов. Есть пруды и производственные участки, связанные грунтовыми дорогами, дамбами и плотинами. Владелец готов торгу.

Ранее URA.RU писало, что в Усольском районе региона продается завод по разведению красной рыбы. Предприниматель оценил свой бизнес в 155 миллионов рублей.

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В Пермском крае под Чайковским продается рыбное хозяйство товарного рыболовства и искусственного воспроизводства молоди красных видов рыб. Бизнесмен оценил свои активы в 123 миллиона рублей, указано в объявлении на сайте продаж. «Продам готовый действующий бизнес: рыбное хозяйство, цех по переработке, 40 гектаров земли в собственности. Завод работает практически на полную мощность. Большое маточное поголовье. Стоимость предприятия: 123 030 333 рубля. Окупаемость: три года», — написано на портал «Авито». В наличии у собственника — необходимое оборудование для рыбоводных процессов. На поверхностях водных емкостей обустроена садковая линия для выращивания рыб осетровых видов. Есть пруды и производственные участки, связанные грунтовыми дорогами, дамбами и плотинами. Владелец готов торгу. Ранее URA.RU писало, что в Усольском районе региона продается завод по разведению красной рыбы. Предприниматель оценил свой бизнес в 155 миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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