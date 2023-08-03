Пермский бизнесмен продает завод по разведению красной рыбы за 123 млн рублей

04 августа 2023 в 05:30 Размер текста - 17 +

Рыбное хозяйство приносит до 40 миллионов рублей прибыли в год Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Пермском крае под Чайковским продается рыбное хозяйство товарного рыболовства и искусственного воспроизводства молоди красных видов рыб. Бизнесмен оценил свои активы в 123 миллиона рублей, указано в объявлении на сайте продаж. «Продам готовый действующий бизнес: рыбное хозяйство, цех по переработке, 40 гектаров земли в собственности. Завод работает практически на полную мощность. Большое маточное поголовье. Стоимость предприятия: 123 030 333 рубля. Окупаемость: три года», — написано на портал «Авито». В наличии у собственника — необходимое оборудование для рыбоводных процессов. На поверхностях водных емкостей обустроена садковая линия для выращивания рыб осетровых видов. Есть пруды и производственные участки, связанные грунтовыми дорогами, дамбами и плотинами. Владелец готов торгу. Ранее URA.RU писало, что в Усольском районе региона продается завод по разведению красной рыбы. Предприниматель оценил свой бизнес в 155 миллионов рублей.

В Пермском крае под Чайковским продается рыбное хозяйство товарного рыболовства и искусственного воспроизводства молоди красных видов рыб. Бизнесмен оценил свои активы в 123 миллиона рублей, указано в объявлении на сайте продаж. «Продам готовый действующий бизнес: рыбное хозяйство, цех по переработке, 40 гектаров земли в собственности. Завод работает практически на полную мощность. Большое маточное поголовье. Стоимость предприятия: 123 030 333 рубля. Окупаемость: три года», — написано на портал «Авито». В наличии у собственника — необходимое оборудование для рыбоводных процессов. На поверхностях водных емкостей обустроена садковая линия для выращивания рыб осетровых видов. Есть пруды и производственные участки, связанные грунтовыми дорогами, дамбами и плотинами. Владелец готов торгу. Ранее URA.RU писало, что в Усольском районе региона продается завод по разведению красной рыбы. Предприниматель оценил свой бизнес в 155 миллионов рублей.