AFP: мятежники Нигера денонсировали военные соглашения с Францией

Военные соглашения, заключенные между Нигером и Францией, больше не действуют. Об этом заявили мятежники, захватившие власть в африканском государстве.
«Мятежники в Нигере объявили о денонсации военных соглашений с Францией», — передает агентство AFP. Отстраненный от власти президент Мохамед Базум считался близким союзником французских властей.
Базум был смещен со своего поста в результате госпереворота вечером 27 июля. Спустя несколько дней Африканский союз призвал военных восстановить конституционную власть за 15 дней. В России отметили, что следили за событиями в стране и обсуждали их с африканскими лидерами на петербуржском форуме. Во Франции объясняли, что переворот осложнит введение антироссийских санкций. Это обусловлено тем, что около 15% запасов урана поступало во Францию из Нигера.
Военные соглашения, заключенные между Нигером и Францией, больше не действуют. Об этом заявили мятежники, захватившие власть в африканском государстве. «Мятежники в Нигере объявили о денонсации военных соглашений с Францией», — передает агентство AFP. Отстраненный от власти президент Мохамед Базум считался близким союзником французских властей. Базум был смещен со своего поста в результате госпереворота вечером 27 июля. Спустя несколько дней Африканский союз призвал военных восстановить конституционную власть за 15 дней. В России отметили, что следили за событиями в стране и обсуждали их с африканскими лидерами на петербуржском форуме. Во Франции объясняли, что переворот осложнит введение антироссийских санкций. Это обусловлено тем, что около 15% запасов урана поступало во Францию из Нигера.