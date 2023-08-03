03 августа 2023

AFP: мятежники Нигера денонсировали военные соглашения с Францией

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Открытие сквера Патриотический. Магнитогорск, магнитогорск, памятник, сквер патриотический, дуло автомата
Мятежники Нигера отказались от военных соглашений, заключенных с Францией Фото:

Военные соглашения, заключенные между Нигером и Францией, больше не действуют. Об этом заявили мятежники, захватившие власть в африканском государстве.

«Мятежники в Нигере объявили о денонсации военных соглашений с Францией», — передает агентство AFP. Отстраненный от власти президент Мохамед Базум считался близким союзником французских властей.

Базум был смещен со своего поста в результате госпереворота вечером 27 июля. Спустя несколько дней Африканский союз призвал военных восстановить конституционную власть за 15 дней. В России отметили, что следили за событиями в стране и обсуждали их с африканскими лидерами на петербуржском форуме. Во Франции объясняли, что переворот осложнит введение антироссийских санкций. Это обусловлено тем, что около 15% запасов урана поступало во Францию из Нигера.

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Военные соглашения, заключенные между Нигером и Францией, больше не действуют. Об этом заявили мятежники, захватившие власть в африканском государстве. «Мятежники в Нигере объявили о денонсации военных соглашений с Францией», — передает агентство AFP. Отстраненный от власти президент Мохамед Базум считался близким союзником французских властей. Базум был смещен со своего поста в результате госпереворота вечером 27 июля. Спустя несколько дней Африканский союз призвал военных восстановить конституционную власть за 15 дней. В России отметили, что следили за событиями в стране и обсуждали их с африканскими лидерами на петербуржском форуме. Во Франции объясняли, что переворот осложнит введение антироссийских санкций. Это обусловлено тем, что около 15% запасов урана поступало во Францию из Нигера.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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