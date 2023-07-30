Страны Западной Африки поставили ультиматум мятежникам в Нигере

Al Jazeera: страны Западной Африки дали мятежникам в Нигере неделю для возвращения Базумы к власти
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Западноафриканские страны заблокировали счета мятежников, пишет Al Jazeera Фото:

Экономическое сообщество западноафриканских государств поставило перед мятежниками в Нигере ультиматум о возвращении демократически избранного президента страны Мохамеда Базума к власти не более чем за неделю. Об этом пишет издание Al Jazeera.

«Мы даем Нигеру неделю, чтобы вернуть демократически избранного президента к власти», — говорится в материале издания. Там добавили, что страны Западной Африки также заморозят активы, принадлежащие мятежникам, и прекратят предоставление финансовой помощи стране.

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Экономическое сообщество западноафриканских государств поставило перед мятежниками в Нигере ультиматум о возвращении демократически избранного президента страны Мохамеда Базума к власти не более чем за неделю. Об этом пишет издание Al Jazeera. «Мы даем Нигеру неделю, чтобы вернуть демократически избранного президента к власти», — говорится в материале издания. Там добавили, что страны Западной Африки также заморозят активы, принадлежащие мятежникам, и прекратят предоставление финансовой помощи стране.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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