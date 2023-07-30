Страны Западной Африки поставили ультиматум мятежникам в Нигере

Западноафриканские страны заблокировали счета мятежников, пишет Al JazeeraФото: AP/TASS
Экономическое сообщество западноафриканских государств поставило перед мятежниками в Нигере ультиматум о возвращении демократически избранного президента страны Мохамеда Базума к власти не более чем за неделю. Об этом пишет издание Al Jazeera.
«Мы даем Нигеру неделю, чтобы вернуть демократически избранного президента к власти», — говорится в материале издания. Там добавили, что страны Западной Африки также заморозят активы, принадлежащие мятежникам, и прекратят предоставление финансовой помощи стране.
Экономическое сообщество западноафриканских государств поставило перед мятежниками в Нигере ультиматум о возвращении демократически избранного президента страны Мохамеда Базума к власти не более чем за неделю. Об этом пишет издание Al Jazeera. «Мы даем Нигеру неделю, чтобы вернуть демократически избранного президента к власти», — говорится в материале издания. Там добавили, что страны Западной Африки также заморозят активы, принадлежащие мятежникам, и прекратят предоставление финансовой помощи стране.