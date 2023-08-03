Красноярская компания заплатит курганским водителям 195 000 рублей за перевозку леса

Жителей региона зовут работать на лесозаготовку в Красноярск Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Красноярская компания готова платить водителям из Курганской области за работу на лесовозе 195 тысяч рублей. Соответствующее объявление опубликовано на сайте «Авито».

«Приглашаем водителей кат „Е“ для работы вахтовым методом в Красноярском крае на лесозаготовке. Техника: Scania G500. Есть своя ремонтная база. Прицепы по 12 и 16 метров. Уровень дохода: 195 000 рублей после вычета НДФЛ за месяц при выполнении 25 рейсов», — указано в сообщении.

Соискатели должны иметь опыт работы на полуприцепах и прицепах (от года) и действующую карту тахографа. Трудоустроенным сотрудникам предлагают оплачиваемые отпуск и больничный, а также северный стаж.

Ранее компания из Башкортостана обещала выплачивать за 60 смен работы по 264 тысячи рублей курганским водителям полуприцепов. От вахтовиков требовалось перевозить зерно и сельхозкультуры.