03 августа 2023

Красноярская компания заплатит курганским водителям 195 000 рублей за перевозку леса

© Служба новостей «URA.RU»
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Автомобильная пробка на восточном обходе. Пермь, бревна, лесовоз, дорога, грузовая машина
Жителей региона зовут работать на лесозаготовку в Красноярск Фото:

Красноярская компания готова платить водителям из Курганской области за работу на лесовозе 195 тысяч рублей. Соответствующее объявление опубликовано на сайте «Авито».

«Приглашаем водителей кат „Е“ для работы вахтовым методом в Красноярском крае на лесозаготовке. Техника: Scania G500. Есть своя ремонтная база. Прицепы по 12 и 16 метров. Уровень дохода: 195 000 рублей после вычета НДФЛ за месяц при выполнении 25 рейсов», — указано в сообщении.

Соискатели должны иметь опыт работы на полуприцепах и прицепах (от года) и действующую карту тахографа. Трудоустроенным сотрудникам предлагают оплачиваемые отпуск и больничный, а также северный стаж.

Ранее компания из Башкортостана обещала выплачивать за 60 смен работы по 264 тысячи рублей курганским водителям полуприцепов. От вахтовиков требовалось перевозить зерно и сельхозкультуры.

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Красноярская компания готова платить водителям из Курганской области за работу на лесовозе 195 тысяч рублей. Соответствующее объявление опубликовано на сайте «Авито». «Приглашаем водителей кат „Е“ для работы вахтовым методом в Красноярском крае на лесозаготовке. Техника: Scania G500. Есть своя ремонтная база. Прицепы по 12 и 16 метров. Уровень дохода: 195 000 рублей после вычета НДФЛ за месяц при выполнении 25 рейсов», — указано в сообщении. Соискатели должны иметь опыт работы на полуприцепах и прицепах (от года) и действующую карту тахографа. Трудоустроенным сотрудникам предлагают оплачиваемые отпуск и больничный, а также северный стаж. Ранее компания из Башкортостана обещала выплачивать за 60 смен работы по 264 тысячи рублей курганским водителям полуприцепов. От вахтовиков требовалось перевозить зерно и сельхозкультуры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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