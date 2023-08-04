Власти ДНР объяснили, что происходит в боях под Артемовском Гагин: ситуация под Артемовском остается напряженной 04 августа 2023 в 07:26 Размер текста - 17 + Ян Гагин заявил, что ситуация под Артемовском остается напряженной Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Инициатива под Артемовском (Бахмутом) находится у российских военных. Об этом сообщил советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин. По его словам, ситуация остается напряженной. «Инициатива под Артемовском находится в наших руках, мы их (ВСУ- прим. URA.RU) жестко бьем, они откатываются», — заявил Гагин. Его слова приводит ТАСС. Он отметил, что на этот участок фронта украинские бойцы перебросили сильную группировку, которую обстреливает российская артиллерия. По его словам, ситуация в регионе остается напряженной. Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские силы установили контроль над селом Клещеевка недалеко от Артемовска. Он отметил, что рядом с городом проходят ожесточенные бои, передает RT. Инициатива под Артемовском (Бахмутом) находится у российских военных. Об этом сообщил советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин. По его словам, ситуация остается напряженной. «Инициатива под Артемовском находится в наших руках, мы их (ВСУ- прим. URA.RU) жестко бьем, они откатываются», — заявил Гагин. Его слова приводит ТАСС. Он отметил, что на этот участок фронта украинские бойцы перебросили сильную группировку, которую обстреливает российская артиллерия. По его словам, ситуация в регионе остается напряженной. Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские силы установили контроль над селом Клещеевка недалеко от Артемовска. Он отметил, что рядом с городом проходят ожесточенные бои, передает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям