Власти ДНР объяснили, что происходит в боях под Артемовском

Гагин: ситуация под Артемовском остается напряженной
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Ян Гагин заявил, что ситуация под Артемовском остается напряженной Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Инициатива под Артемовском (Бахмутом) находится у российских военных. Об этом сообщил советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин. По его словам, ситуация остается напряженной.

«Инициатива под Артемовском находится в наших руках, мы их (ВСУ- прим. URA.RU) жестко бьем, они откатываются», — заявил Гагин. Его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что на этот участок фронта украинские бойцы перебросили сильную группировку, которую обстреливает российская артиллерия. По его словам, ситуация в регионе остается напряженной.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские силы установили контроль над селом Клещеевка недалеко от Артемовска. Он отметил, что рядом с городом проходят ожесточенные бои, передает RT.

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Инициатива под Артемовском (Бахмутом) находится у российских военных. Об этом сообщил советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин. По его словам, ситуация остается напряженной. «Инициатива под Артемовском находится в наших руках, мы их (ВСУ- прим. URA.RU) жестко бьем, они откатываются», — заявил Гагин. Его слова приводит ТАСС. Он отметил, что на этот участок фронта украинские бойцы перебросили сильную группировку, которую обстреливает российская артиллерия. По его словам, ситуация в регионе остается напряженной. Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские силы установили контроль над селом Клещеевка недалеко от Артемовска. Он отметил, что рядом с городом проходят ожесточенные бои, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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