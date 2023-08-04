Власти ДНР объяснили, что происходит в боях под Артемовском

Инициатива под Артемовском (Бахмутом) находится у российских военных. Об этом сообщил советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин. По его словам, ситуация остается напряженной.
«Инициатива под Артемовском находится в наших руках, мы их (ВСУ- прим. URA.RU) жестко бьем, они откатываются», — заявил Гагин. Его слова приводит ТАСС.
Он отметил, что на этот участок фронта украинские бойцы перебросили сильную группировку, которую обстреливает российская артиллерия. По его словам, ситуация в регионе остается напряженной.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские силы установили контроль над селом Клещеевка недалеко от Артемовска. Он отметил, что рядом с городом проходят ожесточенные бои, передает RT.
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