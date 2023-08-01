Пушилин заявил, что российские войска взяли село Клещеевка под Бахмутом

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Совместная пресс-конференция Дениса Пушилина и Андрея Турчака. ДНР, Донецк, пушилин денис
Клещеевка находится под контролем ВС РФ, заявил Денис Пушилин Фото:
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Последние данные свидетельствуют о том, что ВС РФ установили контроль над селом Клещеевкой в ДНР в районе Бахмута (Артемовск). Об этом рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин.

«По последней информации, село Клещеевка находится под нашим контролем», — заявил Пушилин в эфире «Соловьев.Live». Он добавил, что село продолжает подвергаться атакам. При этом высоты на северо-западе контролируются ВСУ, заключил врио главы ДНР.

Ранее Денис Пушилин сообщал, что вооруженные силы Украины были вытеснены из села Старомайорское и понесли значительные потери. Он отметил, что самые насыщенные бои происходят на угледарском направлении.

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Последние данные свидетельствуют о том, что ВС РФ установили контроль над селом Клещеевкой в ДНР в районе Бахмута (Артемовск). Об этом рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин. «По последней информации, село Клещеевка находится под нашим контролем», — заявил Пушилин в эфире «Соловьев.Live». Он добавил, что село продолжает подвергаться атакам. При этом высоты на северо-западе контролируются ВСУ, заключил врио главы ДНР. Ранее Денис Пушилин сообщал, что вооруженные силы Украины были вытеснены из села Старомайорское и понесли значительные потери. Он отметил, что самые насыщенные бои происходят на угледарском направлении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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