Пушилин заявил, что российские войска взяли село Клещеевка под Бахмутом

Клещеевка находится под контролем ВС РФ, заявил Денис Пушилин
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Последние данные свидетельствуют о том, что ВС РФ установили контроль над селом Клещеевкой в ДНР в районе Бахмута (Артемовск). Об этом рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин.
«По последней информации, село Клещеевка находится под нашим контролем», — заявил Пушилин в эфире «Соловьев.Live». Он добавил, что село продолжает подвергаться атакам. При этом высоты на северо-западе контролируются ВСУ, заключил врио главы ДНР.
Ранее Денис Пушилин сообщал, что вооруженные силы Украины были вытеснены из села Старомайорское и понесли значительные потери. Он отметил, что самые насыщенные бои происходят на угледарском направлении.
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