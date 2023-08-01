Пушилин заявил, что российские войска взяли село Клещеевка под Бахмутом

01 августа 2023 в 11:22 Размер текста - 17 +

Клещеевка находится под контролем ВС РФ, заявил Денис Пушилин Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Последние данные свидетельствуют о том, что ВС РФ установили контроль над селом Клещеевкой в ДНР в районе Бахмута (Артемовск). Об этом рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин. «По последней информации, село Клещеевка находится под нашим контролем», — заявил Пушилин в эфире «Соловьев.Live». Он добавил, что село продолжает подвергаться атакам. При этом высоты на северо-западе контролируются ВСУ, заключил врио главы ДНР. Ранее Денис Пушилин сообщал, что вооруженные силы Украины были вытеснены из села Старомайорское и понесли значительные потери. Он отметил, что самые насыщенные бои происходят на угледарском направлении.

Последние данные свидетельствуют о том, что ВС РФ установили контроль над селом Клещеевкой в ДНР в районе Бахмута (Артемовск). Об этом рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин. «По последней информации, село Клещеевка находится под нашим контролем», — заявил Пушилин в эфире «Соловьев.Live». Он добавил, что село продолжает подвергаться атакам. При этом высоты на северо-западе контролируются ВСУ, заключил врио главы ДНР. Ранее Денис Пушилин сообщал, что вооруженные силы Украины были вытеснены из села Старомайорское и понесли значительные потери. Он отметил, что самые насыщенные бои происходят на угледарском направлении.