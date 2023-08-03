Юрист объяснил, при какой жаре положено сокращать рабочий день

Юрист Бабич: при температуре выше 28 градусов можно сокращать рабочий день

04 августа 2023 в 08:36 Размер текста - 17 +

Олег Бабич заявил, что на рабочих местах должны присутствовать аптечки Фото: Сергей Русанов © URA.RU Если в жаркую погоду в производственном помещении или офисе температура воздуха становится выше 28 градусов, то рабочий день сотрудников нужно сократить. Об этом сообщил член ассоциации «Юристы за трудовые права», юрист Олег Бабич. «Предельная норма, при которой сохраняется стандартная продолжительность рабочего дня, — это 28 градусов. Если температура в помещении превышает этот порог на 0,5 градуса, надо сокращать рабочий день на один час. Если воздух прогревается до 29 градусов, то на два часа», — заявил Бабич в беседе с радио Sputnik. По его словам, в 30 градусов рабочий день должен быть сокращен на четыре часа. Бабич отметил, что работодатель должен организовать обеспечение питьевой водой. По его словам, на рабочих местах также должны присутствовать аптечки. Ранее метеоролог, руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов заявил, что август может стать самым теплым за лето. Это показывает первая декада месяца.

Если в жаркую погоду в производственном помещении или офисе температура воздуха становится выше 28 градусов, то рабочий день сотрудников нужно сократить. Об этом сообщил член ассоциации «Юристы за трудовые права», юрист Олег Бабич. «Предельная норма, при которой сохраняется стандартная продолжительность рабочего дня, — это 28 градусов. Если температура в помещении превышает этот порог на 0,5 градуса, надо сокращать рабочий день на один час. Если воздух прогревается до 29 градусов, то на два часа», — заявил Бабич в беседе с радио Sputnik. По его словам, в 30 градусов рабочий день должен быть сокращен на четыре часа. Бабич отметил, что работодатель должен организовать обеспечение питьевой водой. По его словам, на рабочих местах также должны присутствовать аптечки. Ранее метеоролог, руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов заявил, что август может стать самым теплым за лето. Это показывает первая декада месяца.