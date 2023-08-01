Метеоролог раскрыл, каким будет в России август

Метеоролог Шувалов: август станет самым теплым месяцем лета

01 августа 2023 в 09:04 Размер текста - 17 +

В первой декаде августа ожидается превышение температуры на 1,3 градуса, отметил Александр Шувалов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Август может стать самым теплым месяцем этого лета. Это показывает первая декада с 1 по 10 августа, рассказал в беседе с URA.RU метеоролог, руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов. «Первая десятидневка августа в центральной части европейской России будет очень теплой. Пожалуй, самой теплой с начала нынешнего лета. Потому что и в июне, и в июле температура в большинстве регионов средней полосы России оказалась ниже средней климатической нормы. Июль местами оказался выдающимся по количеству осадков. Например, в том же Тамбове, в Рязанской области, где количество осадков местами превысило месячную норму в 2,5 — 3 раза. Начало декады августа — это превышение температуры по отношению к норме на 1,3 градуса. К концу декады температура воздуха в средней полосе России будет на 4,5 градуса выше нормы. Это регионы от Смоленска до Казани. Здесь температура в первые четыре дня составит 24 — 28 градусов, а затем произойдет всплеск тепла до 30 — 32. Это столичный регион. Будем надеяться, что это теплое начало задаст тон всему месяцу, и эта положительная аномалия температуры сохранится до конца августа», — отметил Александр Шувалов. По словам метеоролога, теплая погода в августе ожидается и на Урале. «Теплая погода ожидается на Урале: в Екатеринбурге, Челябинске, Перми. Основной температурный предел на этой неделе — 25 — 27 градусов, но при этом практически ежедневно будут идти дожди. Один из факторов, который играет в пользу теплой погоды на Урале, — это то, что сейчас очень теплый север на европейской территории. Например, Воркута и Нарьян-Мар — это 24 — 27 градусов. Эта положительная аномалия, достигающая 8-10 градусов и грозящая рекордами максимальной температуры в первой декаде августа, будет длиться еще по крайней мере дней шесть-восемь», — объяснил Шувалов. При этом собеседник агентства подчеркнул, что на юге России в августе возможны ливни и ураганы, которые прошли в июле в Поволжье. «На юге жаркая погода, вплоть до 8—9 августа. 33 — 34 градуса — это Кубань, Ставрополье. 36 градусов и в конце текущей недели 39 — это Астраханская и Волгоградская области, может быть, Калмыкия. Только в самом конце декады фронт с Запада собьет эту температуру. Но нужно всегда быть готовым к тому, что сильная жара и прохождение холодного фронта с большими контрастными температурами могут вызвать грозы, ливни и шквалы, сильное усиление ветра. То, что мы видели в Поволжье, когда адская жара сменилась в одночасье ураганами», — добавил он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Август может стать самым теплым месяцем этого лета. Это показывает первая декада с 1 по 10 августа, рассказал в беседе с URA.RU метеоролог, руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов. «Первая десятидневка августа в центральной части европейской России будет очень теплой. Пожалуй, самой теплой с начала нынешнего лета. Потому что и в июне, и в июле температура в большинстве регионов средней полосы России оказалась ниже средней климатической нормы. Июль местами оказался выдающимся по количеству осадков. Например, в том же Тамбове, в Рязанской области, где количество осадков местами превысило месячную норму в 2,5 — 3 раза. Начало декады августа — это превышение температуры по отношению к норме на 1,3 градуса. К концу декады температура воздуха в средней полосе России будет на 4,5 градуса выше нормы. Это регионы от Смоленска до Казани. Здесь температура в первые четыре дня составит 24 — 28 градусов, а затем произойдет всплеск тепла до 30 — 32. Это столичный регион. Будем надеяться, что это теплое начало задаст тон всему месяцу, и эта положительная аномалия температуры сохранится до конца августа», — отметил Александр Шувалов. По словам метеоролога, теплая погода в августе ожидается и на Урале. «Теплая погода ожидается на Урале: в Екатеринбурге, Челябинске, Перми. Основной температурный предел на этой неделе — 25 — 27 градусов, но при этом практически ежедневно будут идти дожди. Один из факторов, который играет в пользу теплой погоды на Урале, — это то, что сейчас очень теплый север на европейской территории. Например, Воркута и Нарьян-Мар — это 24 — 27 градусов. Эта положительная аномалия, достигающая 8-10 градусов и грозящая рекордами максимальной температуры в первой декаде августа, будет длиться еще по крайней мере дней шесть-восемь», — объяснил Шувалов. При этом собеседник агентства подчеркнул, что на юге России в августе возможны ливни и ураганы, которые прошли в июле в Поволжье. «На юге жаркая погода, вплоть до 8—9 августа. 33 — 34 градуса — это Кубань, Ставрополье. 36 градусов и в конце текущей недели 39 — это Астраханская и Волгоградская области, может быть, Калмыкия. Только в самом конце декады фронт с Запада собьет эту температуру. Но нужно всегда быть готовым к тому, что сильная жара и прохождение холодного фронта с большими контрастными температурами могут вызвать грозы, ливни и шквалы, сильное усиление ветра. То, что мы видели в Поволжье, когда адская жара сменилась в одночасье ураганами», — добавил он.