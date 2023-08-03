Мэр Новороссийска назвал корабли, отразившие атаку беспилотников

Андрей Кравченко заявил, что корабли «Оленегорский горняк» и «Суворовец» уничтожили безэкипажные катера ВСУ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Корабли «Оленегорский горняк» и «Суворовец» предотвратили теракт на военно-морской базе в Новороссийске, который пытались устроить ВСУ надводными дронами. Об этом сообщил мэр Новороссийска Андрей Кравченко.
«Моментально среагировали и помогли избежать последствий атаки безэкипажных катеров экипажи кораблей „Оленегорский горняк“ и „Суворовец“», — заявил Кравченко в своем
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим предпринял попытку атаки двумя морскими безэкипажными катерами на военно-морскую базу Новороссийск. По данным ведомства, катера уничтожены.
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