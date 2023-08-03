Мэр Новороссийска назвал корабли, отразившие атаку беспилотников

Мэр Новороссийска Кравченко: корабли «Оленегорский горняк» и «Суворовец» предотвратили теракт ВСУ

04 августа 2023 в 09:41 Размер текста - 17 +

Андрей Кравченко заявил, что корабли «Оленегорский горняк» и «Суворовец» уничтожили безэкипажные катера ВСУ Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Корабли «Оленегорский горняк» и «Суворовец» предотвратили теракт на военно-морской базе в Новороссийске, который пытались устроить ВСУ надводными дронами. Об этом сообщил мэр Новороссийска Андрей Кравченко. «Моментально среагировали и помогли избежать последствий атаки безэкипажных катеров экипажи кораблей „Оленегорский горняк“ и „Суворовец“», — заявил Кравченко в своем telegram-канале. Он поблагодарил военных за защиту города от атаки. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим предпринял попытку атаки двумя морскими безэкипажными катерами на военно-морскую базу Новороссийск. По данным ведомства, катера уничтожены.

Корабли «Оленегорский горняк» и «Суворовец» предотвратили теракт на военно-морской базе в Новороссийске, который пытались устроить ВСУ надводными дронами. Об этом сообщил мэр Новороссийска Андрей Кравченко. «Моментально среагировали и помогли избежать последствий атаки безэкипажных катеров экипажи кораблей „Оленегорский горняк“ и „Суворовец“», — заявил Кравченко в своем telegram-канале. Он поблагодарил военных за защиту города от атаки. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим предпринял попытку атаки двумя морскими безэкипажными катерами на военно-морскую базу Новороссийск. По данным ведомства, катера уничтожены.