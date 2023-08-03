03 августа 2023

Мэр Новороссийска назвал корабли, отразившие атаку беспилотников

Мэр Новороссийска Кравченко: корабли «Оленегорский горняк» и «Суворовец» предотвратили теракт ВСУ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, корабль, ВМФ, катер военный, тер, залп из всех орудий, stock
Андрей Кравченко заявил, что корабли «Оленегорский горняк» и «Суворовец» уничтожили безэкипажные катера ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Корабли «Оленегорский горняк» и «Суворовец» предотвратили теракт на военно-морской базе в Новороссийске, который пытались устроить ВСУ надводными дронами. Об этом сообщил мэр Новороссийска Андрей Кравченко.

«Моментально среагировали и помогли избежать последствий атаки безэкипажных катеров экипажи кораблей „Оленегорский горняк“ и „Суворовец“», — заявил Кравченко в своем telegram-канале. Он поблагодарил военных за защиту города от атаки.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим предпринял попытку атаки двумя морскими безэкипажными катерами на военно-морскую базу Новороссийск. По данным ведомства, катера уничтожены.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Корабли «Оленегорский горняк» и «Суворовец» предотвратили теракт на военно-морской базе в Новороссийске, который пытались устроить ВСУ надводными дронами. Об этом сообщил мэр Новороссийска Андрей Кравченко. «Моментально среагировали и помогли избежать последствий атаки безэкипажных катеров экипажи кораблей „Оленегорский горняк“ и „Суворовец“», — заявил Кравченко в своем telegram-канале. Он поблагодарил военных за защиту города от атаки. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим предпринял попытку атаки двумя морскими безэкипажными катерами на военно-морскую базу Новороссийск. По данным ведомства, катера уничтожены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...