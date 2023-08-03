03 августа 2023

Шойгу показали захваченную шведскую БМП. Видео

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу.stock, шойгу сергей, stock
Сергею Шойгу рассказали о недостатках шведской машины CV-90 Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Глава Минобороны Сергей Шойгу осмотрел захваченную в бою шведскую боевую машину пехоты CV-90. Об этом сообщило ведомство. По данным Минобороны РФ, у западного оружия много недостатков.

«Командующий группировкой [российских Вооруженных Сил „Центр“ Андрей Мордвичев] представил Сергею Шойгу одну из многих захваченных в бою у противника единиц бронетехники, — в частности, шведскую боевую машину пехоты CV-90», — говорится в сообщении. Свое заявление ведомство опубликовало в telegram-канале.

БМП была оставлена во время отступления ВСУ после того, как российские военные поразили ее. В Минобороны отметили, что западное оружие невозможно ремонтировать на поле боя, так как у него нет запасных частей, инструментов и принадлежностей.

Вторым недостатком является низкий темп стрельбы. Отмечается, что перезарядка машины может длиться до одной минуты. У шведской машины нет комплекса управляемого вооружения, а также у нее низкая живучесть.

Ранее сообщалось, что Запад отправил Украине настолько ветхое вооружение, что оно пригодится только лишь для разборки на запчасти. Официальные лица в США и Украине сообщили, что западное оружие, которое отправляют Киеву, постоянно ломается, передает «Царьград».

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Глава Минобороны Сергей Шойгу осмотрел захваченную в бою шведскую боевую машину пехоты CV-90. Об этом сообщило ведомство. По данным Минобороны РФ, у западного оружия много недостатков. «Командующий группировкой [российских Вооруженных Сил „Центр“ Андрей Мордвичев] представил Сергею Шойгу одну из многих захваченных в бою у противника единиц бронетехники, — в частности, шведскую боевую машину пехоты CV-90», — говорится в сообщении. Свое заявление ведомство опубликовало в telegram-канале. БМП была оставлена во время отступления ВСУ после того, как российские военные поразили ее. В Минобороны отметили, что западное оружие невозможно ремонтировать на поле боя, так как у него нет запасных частей, инструментов и принадлежностей. Вторым недостатком является низкий темп стрельбы. Отмечается, что перезарядка машины может длиться до одной минуты. У шведской машины нет комплекса управляемого вооружения, а также у нее низкая живучесть. Ранее сообщалось, что Запад отправил Украине настолько ветхое вооружение, что оно пригодится только лишь для разборки на запчасти. Официальные лица в США и Украине сообщили, что западное оружие, которое отправляют Киеву, постоянно ломается, передает «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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