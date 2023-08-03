Глава Минобороны Сергей Шойгу осмотрел захваченную в бою шведскую боевую машину пехоты CV-90. Об этом сообщило ведомство. По данным Минобороны РФ, у западного оружия много недостатков.
«Командующий группировкой [российских Вооруженных Сил „Центр“ Андрей Мордвичев] представил Сергею Шойгу одну из многих захваченных в бою у противника единиц бронетехники, — в частности, шведскую боевую машину пехоты CV-90», — говорится в сообщении. Свое заявление ведомство опубликовало в
БМП была оставлена во время отступления ВСУ после того, как российские военные поразили ее. В Минобороны отметили, что западное оружие невозможно ремонтировать на поле боя, так как у него нет запасных частей, инструментов и принадлежностей.
Вторым недостатком является низкий темп стрельбы. Отмечается, что перезарядка машины может длиться до одной минуты. У шведской машины нет комплекса управляемого вооружения, а также у нее низкая живучесть.
Ранее сообщалось, что Запад отправил Украине настолько ветхое вооружение, что оно пригодится только лишь для разборки на запчасти. Официальные лица в США и Украине сообщили, что западное оружие, которое отправляют Киеву, постоянно ломается, передает «Царьград».
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