Шойгу показали захваченную шведскую БМП. Видео

04 августа 2023 в 10:01 Размер текста - 17 +

Сергею Шойгу рассказали о недостатках шведской машины CV-90 Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава Минобороны Сергей Шойгу осмотрел захваченную в бою шведскую боевую машину пехоты CV-90. Об этом сообщило ведомство. По данным Минобороны РФ, у западного оружия много недостатков. «Командующий группировкой [российских Вооруженных Сил „Центр“ Андрей Мордвичев] представил Сергею Шойгу одну из многих захваченных в бою у противника единиц бронетехники, — в частности, шведскую боевую машину пехоты CV-90», — говорится в сообщении. Свое заявление ведомство опубликовало в telegram-канале. БМП была оставлена во время отступления ВСУ после того, как российские военные поразили ее. В Минобороны отметили, что западное оружие невозможно ремонтировать на поле боя, так как у него нет запасных частей, инструментов и принадлежностей. Вторым недостатком является низкий темп стрельбы. Отмечается, что перезарядка машины может длиться до одной минуты. У шведской машины нет комплекса управляемого вооружения, а также у нее низкая живучесть. Ранее сообщалось, что Запад отправил Украине настолько ветхое вооружение, что оно пригодится только лишь для разборки на запчасти. Официальные лица в США и Украине сообщили, что западное оружие, которое отправляют Киеву, постоянно ломается, передает «Царьград».

Глава Минобороны Сергей Шойгу осмотрел захваченную в бою шведскую боевую машину пехоты CV-90. Об этом сообщило ведомство. По данным Минобороны РФ, у западного оружия много недостатков. «Командующий группировкой [российских Вооруженных Сил „Центр“ Андрей Мордвичев] представил Сергею Шойгу одну из многих захваченных в бою у противника единиц бронетехники, — в частности, шведскую боевую машину пехоты CV-90», — говорится в сообщении. Свое заявление ведомство опубликовало в telegram-канале. БМП была оставлена во время отступления ВСУ после того, как российские военные поразили ее. В Минобороны отметили, что западное оружие невозможно ремонтировать на поле боя, так как у него нет запасных частей, инструментов и принадлежностей. Вторым недостатком является низкий темп стрельбы. Отмечается, что перезарядка машины может длиться до одной минуты. У шведской машины нет комплекса управляемого вооружения, а также у нее низкая живучесть. Ранее сообщалось, что Запад отправил Украине настолько ветхое вооружение, что оно пригодится только лишь для разборки на запчасти. Официальные лица в США и Украине сообщили, что западное оружие, которое отправляют Киеву, постоянно ломается, передает «Царьград».