03 августа 2023
02 августа 2023

Жители ЯНАО отдали лже-брокерам почти пять миллионов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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В ЯНАО участились случаи дистанционных мошенничеств Фото:

Жители ЯНАО, желающие заработать на инвестициях, перевели лже-брокерам почти пять миллионов рублей. Об участившихся случаях мошенничеств с использованием дистанционных технологий предупреждает пресс-служба окружной прокуратуры.

«Неизвестный в мессенджере, под предлогом заработка от продажи криптовалюты, похитил три миллиона семьсот тысяч рублей у жительницы Нового Уренгоя, которая самостоятельно перевела денежные средства на неустановленные счета. Жителю Ноябрьска позвонил мужчина и предложил заработать путем инвестиций в „Газпром Инвест“, для этого необходимо было перевести один миллион сто семьдесят тысяч рублей на указанный счет, мужчина согласился», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО в официальном telegram-канале.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Чтобы застраховать себя от опасности стать жертвой мошенника, необходимо уточнить у банков информацию об указываемых счетах. Прокуратура предупреждает, что никаких «защищенных» и «безопасных» счетов не существует.

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Жители ЯНАО, желающие заработать на инвестициях, перевели лже-брокерам почти пять миллионов рублей. Об участившихся случаях мошенничеств с использованием дистанционных технологий предупреждает пресс-служба окружной прокуратуры. «Неизвестный в мессенджере, под предлогом заработка от продажи криптовалюты, похитил три миллиона семьсот тысяч рублей у жительницы Нового Уренгоя, которая самостоятельно перевела денежные средства на неустановленные счета. Жителю Ноябрьска позвонил мужчина и предложил заработать путем инвестиций в „Газпром Инвест“, для этого необходимо было перевести один миллион сто семьдесят тысяч рублей на указанный счет, мужчина согласился», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО в официальном telegram-канале. По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Чтобы застраховать себя от опасности стать жертвой мошенника, необходимо уточнить у банков информацию об указываемых счетах. Прокуратура предупреждает, что никаких «защищенных» и «безопасных» счетов не существует.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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