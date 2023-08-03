Жители ЯНАО отдали лже-брокерам почти пять миллионов рублей

Жители ЯНАО, желающие заработать на инвестициях, перевели лже-брокерам почти пять миллионов рублей. Об участившихся случаях мошенничеств с использованием дистанционных технологий предупреждает пресс-служба окружной прокуратуры.
«Неизвестный в мессенджере, под предлогом заработка от продажи криптовалюты, похитил три миллиона семьсот тысяч рублей у жительницы Нового Уренгоя, которая самостоятельно перевела денежные средства на неустановленные счета. Жителю Ноябрьска позвонил мужчина и предложил заработать путем инвестиций в „Газпром Инвест“, для этого необходимо было перевести один миллион сто семьдесят тысяч рублей на указанный счет, мужчина согласился», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО в официальном telegram-канале.
По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Чтобы застраховать себя от опасности стать жертвой мошенника, необходимо уточнить у банков информацию об указываемых счетах. Прокуратура предупреждает, что никаких «защищенных» и «безопасных» счетов не существует.
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