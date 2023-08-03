03 августа 2023

Главная книга Алексея Иванова выйдет осенью

Книга «Речфлот», над которой Алексей Иванов работал всю жизнь, готовится к печати
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Творческая встреча с писателем Алексеем Ивановым в Библиотеке имени В.П.Крапивина. Екатеринбург, иванов алексей
Презентация книги Алексея Иванов будет осенью Фото:

Российский писатель с пермскими корнями Алексей Иванов завершил работу над новой книгой «Речфлот». По словам продюсера писателя Юлии Зайцевой, это самый «фундаментальный, художественно яркий, объемный и пронзительный труд по истории отечественного речного флота». Над книгой Иванов работал с самого детства, отмечает Зайцева.

«Книга, которую Иванов проживал с самого детства. Когда в Нижнем наблюдал, как его родители — инженеры-судостроители — готовятся к институтским экзаменам. Когда на санках после детского сада его привозили в затон смотреть на заснеженные суда. Когда в кабинете отца — директора Речного училища — еще школьником изучал чертежи ракет на подводных крыльях и навигационные карты… Пятьдесят лет непрерывного погружения в тему», — пишет Зайцева в соцсети «ВКонтакте». Рукопись закончена. Книга «Речфлот» выйдет в конце осени.

Напечатает ее издательство «Альпина нон-фикшн». Этой зимой Иванов выпустил другую книгу, посвященную кораблям. Роман о Гражданской войне «Бронепароходы» вышел в конце января стартовым тиражом в 80 тысяч экземпляров.

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Российский писатель с пермскими корнями Алексей Иванов завершил работу над новой книгой «Речфлот». По словам продюсера писателя Юлии Зайцевой, это самый «фундаментальный, художественно яркий, объемный и пронзительный труд по истории отечественного речного флота». Над книгой Иванов работал с самого детства, отмечает Зайцева. «Книга, которую Иванов проживал с самого детства. Когда в Нижнем наблюдал, как его родители — инженеры-судостроители — готовятся к институтским экзаменам. Когда на санках после детского сада его привозили в затон смотреть на заснеженные суда. Когда в кабинете отца — директора Речного училища — еще школьником изучал чертежи ракет на подводных крыльях и навигационные карты… Пятьдесят лет непрерывного погружения в тему», — пишет Зайцева в соцсети «ВКонтакте». Рукопись закончена. Книга «Речфлот» выйдет в конце осени. Напечатает ее издательство «Альпина нон-фикшн». Этой зимой Иванов выпустил другую книгу, посвященную кораблям. Роман о Гражданской войне «Бронепароходы» вышел в конце января стартовым тиражом в 80 тысяч экземпляров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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