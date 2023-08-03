Главная книга Алексея Иванова выйдет осенью

Книга «Речфлот», над которой Алексей Иванов работал всю жизнь, готовится к печати

04 августа 2023 в 10:39 Размер текста - 17 +

Презентация книги Алексея Иванов будет осенью Фото: Анна Майорова © URA.RU Российский писатель с пермскими корнями Алексей Иванов завершил работу над новой книгой «Речфлот». По словам продюсера писателя Юлии Зайцевой, это самый «фундаментальный, художественно яркий, объемный и пронзительный труд по истории отечественного речного флота». Над книгой Иванов работал с самого детства, отмечает Зайцева. «Книга, которую Иванов проживал с самого детства. Когда в Нижнем наблюдал, как его родители — инженеры-судостроители — готовятся к институтским экзаменам. Когда на санках после детского сада его привозили в затон смотреть на заснеженные суда. Когда в кабинете отца — директора Речного училища — еще школьником изучал чертежи ракет на подводных крыльях и навигационные карты… Пятьдесят лет непрерывного погружения в тему», — пишет Зайцева в соцсети «ВКонтакте». Рукопись закончена. Книга «Речфлот» выйдет в конце осени. Напечатает ее издательство «Альпина нон-фикшн». Этой зимой Иванов выпустил другую книгу, посвященную кораблям. Роман о Гражданской войне «Бронепароходы» вышел в конце января стартовым тиражом в 80 тысяч экземпляров.

Российский писатель с пермскими корнями Алексей Иванов завершил работу над новой книгой «Речфлот». По словам продюсера писателя Юлии Зайцевой, это самый «фундаментальный, художественно яркий, объемный и пронзительный труд по истории отечественного речного флота». Над книгой Иванов работал с самого детства, отмечает Зайцева. «Книга, которую Иванов проживал с самого детства. Когда в Нижнем наблюдал, как его родители — инженеры-судостроители — готовятся к институтским экзаменам. Когда на санках после детского сада его привозили в затон смотреть на заснеженные суда. Когда в кабинете отца — директора Речного училища — еще школьником изучал чертежи ракет на подводных крыльях и навигационные карты… Пятьдесят лет непрерывного погружения в тему», — пишет Зайцева в соцсети «ВКонтакте». Рукопись закончена. Книга «Речфлот» выйдет в конце осени. Напечатает ее издательство «Альпина нон-фикшн». Этой зимой Иванов выпустил другую книгу, посвященную кораблям. Роман о Гражданской войне «Бронепароходы» вышел в конце января стартовым тиражом в 80 тысяч экземпляров.