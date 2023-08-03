Челябинский маньяк, 14 лет держащий женщину в плену, пытался сжечь труп другой пленницы

04 августа 2023 в 11:26 Размер текста - 17 +

Владимир Ческидов разными способами пытался избавиться от трупа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Маньяк в Челябинске 14 лет держал в плену молодую женщину Владимир Ческидов, прозванный в народе «смолинским маньяком», который на протяжении 14 лет силой удерживал похищенную челябинку, пытался избавиться от трупа первой жертвы по имени Оксана. После того, как тело было расчленено, он сложил части в бочку, а после попытался сжечь их на сковороде. «Он расчленил тело, сложил в бочку, потом пытался сжечь на какой-то сковороде и закопал в сарае. Через некоторое время он перепрятал останки в подполе дома», — передает издание «КП» со ссылкой на собственные источники. Убийству предшествовала ссоры между маньяком и Оксаной. В результате он вонзил ей в голову нож, после чего добил гвоздодером. Убийство Ческидов совершил в 2011 году. По словам сестры выжившей пленницы, после расправы с первой жертвой Ческидов сообщил женщине, что ее ждет такая же участь, если она не будет вести себя подобающе. Она помогала ему спрятать останки, так как боялась за свою жизнь. Маньяк похитил женщину в 2009 году. Под предлогом выпить он привез ее к себе домой и сообщил, что теперь она его пленница. На протяжении 14 лет он на постоянной основе издевался и насиловал женщину. Сбежать ей помогла случайность. Ческидова в приступе белой горячки забрали в психдиспансер. Дверь дома оказалась открыта, пленница смогла покинуть его и сообщить о случившемся в правоохранительные органы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Владимир Ческидов, прозванный в народе «смолинским маньяком», который на протяжении 14 лет силой удерживал похищенную челябинку, пытался избавиться от трупа первой жертвы по имени Оксана. После того, как тело было расчленено, он сложил части в бочку, а после попытался сжечь их на сковороде. «Он расчленил тело, сложил в бочку, потом пытался сжечь на какой-то сковороде и закопал в сарае. Через некоторое время он перепрятал останки в подполе дома», — передает издание «КП» со ссылкой на собственные источники. Убийству предшествовала ссоры между маньяком и Оксаной. В результате он вонзил ей в голову нож, после чего добил гвоздодером. Убийство Ческидов совершил в 2011 году. По словам сестры выжившей пленницы, после расправы с первой жертвой Ческидов сообщил женщине, что ее ждет такая же участь, если она не будет вести себя подобающе. Она помогала ему спрятать останки, так как боялась за свою жизнь. Маньяк похитил женщину в 2009 году. Под предлогом выпить он привез ее к себе домой и сообщил, что теперь она его пленница. На протяжении 14 лет он на постоянной основе издевался и насиловал женщину. Сбежать ей помогла случайность. Ческидова в приступе белой горячки забрали в психдиспансер. Дверь дома оказалась открыта, пленница смогла покинуть его и сообщить о случившемся в правоохранительные органы.