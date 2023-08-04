В Челябинске на восемь часов задержали рейс в Санкт-Петербург. Скрин

04 августа 2023 в 12:19 Размер текста - 17 +

Рейс задержала авиакомпания по технической причине Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Авиакомпания Smartavia задержала рейс из международного аэропорта имени Курчатова (Челябинск) в Санкт-Петербург на восемь часов. Об этом URA.RU сообщили 4 августа в пресс-службе аэропорта. «Рейс авиакомпании „Смартавиа“ в Санкт-Петербург был запланирован на 4 августа в 8:00. По технической причине перевозчик перенес вылет на 16:00», — сообщили в пресс-службе. Там добавили, что ранее вылет перенесли на 13:00, теперь время ожидания для пассажиров составит восемь часов. Сотрудники аэропорта просят жителей следить за обновлением онлайн-табло на официальном сайте. Вылет в Санкт-Петербург перенесли с 8:00 на 16:00 Скрин: сайт международного аэропорта имени Курчатова

Авиакомпания Smartavia задержала рейс из международного аэропорта имени Курчатова (Челябинск) в Санкт-Петербург на восемь часов. Об этом URA.RU сообщили 4 августа в пресс-службе аэропорта. «Рейс авиакомпании „Смартавиа“ в Санкт-Петербург был запланирован на 4 августа в 8:00. По технической причине перевозчик перенес вылет на 16:00», — сообщили в пресс-службе. Там добавили, что ранее вылет перенесли на 13:00, теперь время ожидания для пассажиров составит восемь часов. Сотрудники аэропорта просят жителей следить за обновлением онлайн-табло на официальном сайте.