В Челябинске на восемь часов задержали рейс в Санкт-Петербург. Скрин

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Рейс задержала авиакомпания по технической причине Фото:

Авиакомпания Smartavia задержала рейс из международного аэропорта имени Курчатова (Челябинск) в Санкт-Петербург на восемь часов. Об этом URA.RU сообщили 4 августа в пресс-службе аэропорта.

«Рейс авиакомпании „Смартавиа“ в Санкт-Петербург был запланирован на 4 августа в 8:00. По технической причине перевозчик перенес вылет на 16:00», — сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что ранее вылет перенесли на 13:00, теперь время ожидания для пассажиров составит восемь часов. Сотрудники аэропорта просят жителей следить за обновлением онлайн-табло на официальном сайте.

Вылет в Санкт-Петербург перенесли с 8:00 на 16:00
Вылет в Санкт-Петербург перенесли с 8:00 на 16:00

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Авиакомпания Smartavia задержала рейс из международного аэропорта имени Курчатова (Челябинск) в Санкт-Петербург на восемь часов. Об этом URA.RU сообщили 4 августа в пресс-службе аэропорта. «Рейс авиакомпании „Смартавиа“ в Санкт-Петербург был запланирован на 4 августа в 8:00. По технической причине перевозчик перенес вылет на 16:00», — сообщили в пресс-службе. Там добавили, что ранее вылет перенесли на 13:00, теперь время ожидания для пассажиров составит восемь часов. Сотрудники аэропорта просят жителей следить за обновлением онлайн-табло на официальном сайте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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