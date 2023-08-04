Рейс задержала авиакомпания по технической причине
Авиакомпания Smartavia задержала рейс из международного аэропорта имени Курчатова (Челябинск) в Санкт-Петербург на восемь часов. Об этом URA.RU сообщили 4 августа в пресс-службе аэропорта.
«Рейс авиакомпании „Смартавиа“ в Санкт-Петербург был запланирован на 4 августа в 8:00. По технической причине перевозчик перенес вылет на 16:00», — сообщили в пресс-службе.
Там добавили, что ранее вылет перенесли на 13:00, теперь время ожидания для пассажиров составит восемь часов. Сотрудники аэропорта просят жителей следить за обновлением онлайн-табло на официальном сайте.
Вылет в Санкт-Петербург перенесли с 8:00 на 16:00
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