С компанией челябинского олигарха из списка Forbes судятся за 620 млн рублей

Порядка 620 млн рублей пытается получить с АО «Южуралзолото» (ЮГК) Константина Струкова компания «Корунд-циан». Об этом сообщили URA.RU 4 августа в Арбитражном суде Челябинской области.
«Акционерное общество „Корунд-циан“ 1 августа 2023 года обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к акционерному обществу „Южуралзолото группа компаний“ о взыскании задолженности в размере 603 миллионов 645 тысяч 953 рублей, а также пени в размере 16 миллионов 310 тысяч 570 рублей. Исковое заявление принято к производству арбитражного суда», — пояснили в пресс-службе суда.
Президент УК «Южуралзолото группа компаний» Струков входит в список долларовых миллиардеров. Его активы, по данным Forbes, составляют 1,3 миллиарда долларов, в рейтинге издания он находится на 91 месте. Компания «Корунд-циан» (Дзержинск) производит реагенты для химической промышленности и горнодобывающей промышленности, в том числе для гидрометаллургии благородных металлов (золото, серебро) и флотационных процессов.
В обе компании направлены официальные запросы с просьбой прокомментировать суть конфликта. Агентство опубликует ответы, как только получит их.
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