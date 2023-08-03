Дом построили в поселке в окружении леса Фото: Илья Московец © URA.RU

В Сургуте выставили на продажу элитный дом стоимостью 18,5 миллионов рублей. Особняк в стиле лофт находится в поселке Тихий Бор в окружении леса.

«Каменный дом с высокими потолками и теплыми полами, панорамными окнами. Стоимость 18,5 миллионов рублей», — следует из объявления сервиса «Авито Недвижимость». На фото в публикации видно, что дом выполнен в лофтовом стиле с использованием дерева и метала. Само здание окружено хвойными деревьями.

В доме один этаж с тремя комнатами, его площадь составляет более 100 квадратных метров. При этом здесь же есть терраса площадью 70 квадратов, а сам участок размером в шесть соток.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте выставили на продажу два элитных коттеджа, созданных по проекту «Близнецы». В домах по два этажа, а на участках есть собственная поляна с многолетними деревьями.

Стоимость дома составляет 18,5 миллионов рублей Фото: «Авито» (https://www.avito.ru)