03 августа 2023

В ХМАО продают дизайнерский особняк в лесу почти за 20 миллионов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, лес, жилье, быстровозводимый дом, дауншифтинг
Дом построили в поселке в окружении леса Фото:

В Сургуте выставили на продажу элитный дом стоимостью 18,5 миллионов рублей. Особняк в стиле лофт находится в поселке Тихий Бор в окружении леса.

«Каменный дом с высокими потолками и теплыми полами, панорамными окнами. Стоимость 18,5 миллионов рублей», — следует из объявления сервиса «Авито Недвижимость». На фото в публикации видно, что дом выполнен в лофтовом стиле с использованием дерева и метала. Само здание окружено хвойными деревьями.

В доме один этаж с тремя комнатами, его площадь составляет более 100 квадратных метров. При этом здесь же есть терраса площадью 70 квадратов, а сам участок размером в шесть соток.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте выставили на продажу два элитных коттеджа, созданных по проекту «Близнецы». В домах по два этажа, а на участках есть собственная поляна с многолетними деревьями.

Стоимость дома составляет 18,5 миллионов рублей
Стоимость дома составляет 18,5 миллионов рублей
Фото:
У дома есть большая терраса с деревьями
У дома есть большая терраса с деревьями
Фото:

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В Сургуте выставили на продажу элитный дом стоимостью 18,5 миллионов рублей. Особняк в стиле лофт находится в поселке Тихий Бор в окружении леса. «Каменный дом с высокими потолками и теплыми полами, панорамными окнами. Стоимость 18,5 миллионов рублей», — следует из объявления сервиса «Авито Недвижимость». На фото в публикации видно, что дом выполнен в лофтовом стиле с использованием дерева и метала. Само здание окружено хвойными деревьями. В доме один этаж с тремя комнатами, его площадь составляет более 100 квадратных метров. При этом здесь же есть терраса площадью 70 квадратов, а сам участок размером в шесть соток. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте выставили на продажу два элитных коттеджа, созданных по проекту «Близнецы». В домах по два этажа, а на участках есть собственная поляна с многолетними деревьями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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