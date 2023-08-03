03 августа 2023

В ХМАО провели интернет на стойбище для аборигенов

© Служба новостей «URA.RU»
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Голосование на хантыйском стойбище. Сургутский район, стойбище, ханты, аборигены, тундра, кмнс
На стойбище в Нижневартовском районе появился интернет Фото:

В Нижневартовском районе ХМАО проводят интернет на стойбище Ирины Сопочиной — представительницы коренных малочисленных народов Севера. Об этом сообщили в telegram-канале Депинформтехнологий Югры.

«До конца этой недели подключат к интернету стойбище Ирины Сопочиной, которое расположено в Нижневартовском районе на территории традиционного природопользования (ТПП) „НВ-А3“. На ТТП на постоянной основе проживают 10 человек, в том числе четверо детей», — указано в публикации.

В 2023 году интернет планируют провести еще на восьми стойбищах ХМАО: в Белоярском, Сургутском и Нефтеюганском районах. За пять лет реализации проекта доступ к всемирной паутине получили 3450 представителей коренных малочисленных народов Севера, проживающих в отдаленных поселках ХМАО.

Ранее URA.RU писало, что проект ХМАО «IT-стойбище» признан одним из лучших на Всероссийском форуме «Цифровая эволюция». Он реализуется с 2018 года.

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В Нижневартовском районе ХМАО проводят интернет на стойбище Ирины Сопочиной — представительницы коренных малочисленных народов Севера. Об этом сообщили в telegram-канале Депинформтехнологий Югры. «До конца этой недели подключат к интернету стойбище Ирины Сопочиной, которое расположено в Нижневартовском районе на территории традиционного природопользования (ТПП) „НВ-А3“. На ТТП на постоянной основе проживают 10 человек, в том числе четверо детей», — указано в публикации. В 2023 году интернет планируют провести еще на восьми стойбищах ХМАО: в Белоярском, Сургутском и Нефтеюганском районах. За пять лет реализации проекта доступ к всемирной паутине получили 3450 представителей коренных малочисленных народов Севера, проживающих в отдаленных поселках ХМАО. Ранее URA.RU писало, что проект ХМАО «IT-стойбище» признан одним из лучших на Всероссийском форуме «Цифровая эволюция». Он реализуется с 2018 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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