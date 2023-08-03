В ХМАО провели интернет на стойбище для аборигенов

В Нижневартовском районе ХМАО проводят интернет на стойбище Ирины Сопочиной — представительницы коренных малочисленных народов Севера. Об этом сообщили в telegram-канале Депинформтехнологий Югры.
«До конца этой недели подключат к интернету стойбище Ирины Сопочиной, которое расположено в Нижневартовском районе на территории традиционного природопользования (ТПП) „НВ-А3“. На ТТП на постоянной основе проживают 10 человек, в том числе четверо детей», — указано в публикации.
В 2023 году интернет планируют провести еще на восьми стойбищах ХМАО: в Белоярском, Сургутском и Нефтеюганском районах. За пять лет реализации проекта доступ к всемирной паутине получили 3450 представителей коренных малочисленных народов Севера, проживающих в отдаленных поселках ХМАО.
Ранее URA.RU писало, что проект ХМАО «IT-стойбище» признан одним из лучших на Всероссийском форуме «Цифровая эволюция». Он реализуется с 2018 года.
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