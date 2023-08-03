Поведение сотрудницы УКС Пыть-Яха Екатерины Смирновой рассмотрят на комиссии по этике Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Мэр Пыть-Яха Александр Морозов и его зам по внутренней политике Олег Иревлин провели беседу с выложившей в соцсети откровенный видеоролик из рабочего кабинета Екатериной Смирновой и ее руководителем, и. о. директора УКС Ровенной Киркиной. Поведение Смирновой будет разбирать комиссия по этике, написал Морозов на своей странице «Вконтакте».

«Первый заместитель главы города Олег Иревлин провел встречу с исполняющим обязанности руководителя МКУ УКС Пыть-Яха Ровенной Киркиной и работником УКС Екатериной Смирновой о недопустимости подобного поведения и высказываний. На рабочем совещании Ровенне Киркиной обозначена необходимость рассмотреть данный факт на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению работников муниципальных учреждений. По результатам заседания комиссии будут определены меры ответственности, о которых сообщу дополнительно», — заявил Морозов.

Понесет ли наказание Смирнова и если да, то какое именно, станет известно 8 августа. Остальных сотрудников мэрии и подведомственных учреждений также попросили не расслабляться — их личные страницы в соцсетях проверит внутрипол. «Ситуация с работником УКСа, разместившим видео в рабочем кабинете, находится на моем личном контроле. Безусловно, данный факт требует принятия соответствующих мер», — добавил Морозов.

Ранее URA.RU писало, что Смирнова выложила пикантный видеоролик с оголенной ногой и поглаживаниями груди в интернет. Запись перепостил местный паблик, и жители стали требовать от властей наказание для чиновницы.

Мэр Пыть-Яха Александр Морозов и его зам по внутриполу Олег Иревлин (справа) провели беседу с главой УКС Ровенной Киркиной, подчиненная которой выложила в сеть откровенный ролик Фото: страница мэра Пыть-Яха Александра Морозова «Вконтакте»