03 августа 2023

В Екатеринбурге экстренно выводят людей из ТЦ «Мега»

© Служба новостей «URA.RU»
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Работа торгового центра «Мега» после карантинных мер по Covid-19. Екатеринбург, торговый центр, тц, карантин, шопинг, магазин, екатеринбург , тц мега, мега парк
Из ТЦ «Меги» эвакуируют людей Фото:

Из торгово-развлекательного центра «Мега», который находится на улице Металлургов, 87, в Екатеринбурге, экстренно эвакуируют посетителей. Об этом сообщили читатели URA.RU.

«Приехали в „Мегу“, чтобы прогуляться по магазинам, закупить вещей. Но уже при вдохе в торговый центр увидели, как выводят людей. Посетители говорят, что всех начали экстренно эвакуировать из-за каких-то неполадок», — делятся читатели агентства.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в «Мегу». Там сообщили, что эвакуация проходит по техническим причинам.

Ранее URA.RU писало о том, что в Ревде (Свердловская область) из ТЦ «Квартал» эвакуировались 250 человек после взрыва холодильника. В результате взрыва пострадал один человек.

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Из торгово-развлекательного центра «Мега», который находится на улице Металлургов, 87, в Екатеринбурге, экстренно эвакуируют посетителей. Об этом сообщили читатели URA.RU. «Приехали в „Мегу“, чтобы прогуляться по магазинам, закупить вещей. Но уже при вдохе в торговый центр увидели, как выводят людей. Посетители говорят, что всех начали экстренно эвакуировать из-за каких-то неполадок», — делятся читатели агентства. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в «Мегу». Там сообщили, что эвакуация проходит по техническим причинам. Ранее URA.RU писало о том, что в Ревде (Свердловская область) из ТЦ «Квартал» эвакуировались 250 человек после взрыва холодильника. В результате взрыва пострадал один человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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