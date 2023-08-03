В Екатеринбурге экстренно выводят людей из ТЦ «Мега» 04 августа 2023 в 15:04 Размер текста - 17 + Из ТЦ «Меги» эвакуируют людей Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Из торгово-развлекательного центра «Мега», который находится на улице Металлургов, 87, в Екатеринбурге, экстренно эвакуируют посетителей. Об этом сообщили читатели URA.RU. «Приехали в „Мегу“, чтобы прогуляться по магазинам, закупить вещей. Но уже при вдохе в торговый центр увидели, как выводят людей. Посетители говорят, что всех начали экстренно эвакуировать из-за каких-то неполадок», — делятся читатели агентства. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в «Мегу». Там сообщили, что эвакуация проходит по техническим причинам. Ранее URA.RU писало о том, что в Ревде (Свердловская область) из ТЦ «Квартал» эвакуировались 250 человек после взрыва холодильника. В результате взрыва пострадал один человек. Из торгово-развлекательного центра «Мега», который находится на улице Металлургов, 87, в Екатеринбурге, экстренно эвакуируют посетителей. Об этом сообщили читатели URA.RU. «Приехали в „Мегу“, чтобы прогуляться по магазинам, закупить вещей. Но уже при вдохе в торговый центр увидели, как выводят людей. Посетители говорят, что всех начали экстренно эвакуировать из-за каких-то неполадок», — делятся читатели агентства. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в «Мегу». Там сообщили, что эвакуация проходит по техническим причинам. Ранее URA.RU писало о том, что в Ревде (Свердловская область) из ТЦ «Квартал» эвакуировались 250 человек после взрыва холодильника. В результате взрыва пострадал один человек. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям