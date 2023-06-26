Из свердловского ТЦ из-за взрыва холодильника эвакуировали 250 человек

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В Ревде из ТЦ «Квартал» после взрыва холодильника эвакуировались 250 человек Фото:

В Ревде (Свердловская область) из ТЦ «Квартал» эвакуировались 250 человек после взрыва холодильника. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. В результате взрыва пострадал один человек — рабочий, который ремонтировал холодильник. Ему оторвало палец, сообщили агентству в пресс-службе областного главка полиции.

«В 18:43 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о происшествии в ТЦ „Квартал“. Прибывшие спасатели установили, что их помощь не требовалась. До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 250 человек», — рассказали в МЧС.

В ГУ МВД по Свердловской области отметили, что, по предварительным данным, пострадал один человек — местный житель 1983 года рождения. «Самозанятый, приехал в магазин, чтобы заправить холодильное оборудование фреоном. Вероятнее всего, из-за нарушения правил техники безопасности что-то пошло не по плану, произошел достаточно мощный хлопок, в результате чего мастер пострадал, получив серьезные травмы. В том числе один из осколков отсек палец правой руки. Врачи городской больницы, куда потерпевшего доставили в срочном порядке, оказывают ему необходимую медицинскую помощь», — сообщил глава пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

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В Ревде (Свердловская область) из ТЦ «Квартал» эвакуировались 250 человек после взрыва холодильника. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. В результате взрыва пострадал один человек — рабочий, который ремонтировал холодильник. Ему оторвало палец, сообщили агентству в пресс-службе областного главка полиции. «В 18:43 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о происшествии в ТЦ „Квартал“. Прибывшие спасатели установили, что их помощь не требовалась. До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 250 человек», — рассказали в МЧС. В ГУ МВД по Свердловской области отметили, что, по предварительным данным, пострадал один человек — местный житель 1983 года рождения. «Самозанятый, приехал в магазин, чтобы заправить холодильное оборудование фреоном. Вероятнее всего, из-за нарушения правил техники безопасности что-то пошло не по плану, произошел достаточно мощный хлопок, в результате чего мастер пострадал, получив серьезные травмы. В том числе один из осколков отсек палец правой руки. Врачи городской больницы, куда потерпевшего доставили в срочном порядке, оказывают ему необходимую медицинскую помощь», — сообщил глава пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.
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