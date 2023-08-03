03 августа 2023

Силовики назвали причастных к коррупционному скандалу в Салехарде

Завхоз, виновный в коррупционном скандале в Салехарде, был в сговоре с местным бизнесменом
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ЧП на улице Ушакова 20. Пермь, следственный комитет, следователь, скр, место происшествия
В СУ СКР по ЯНАО назвали фигурантов коррупционного скандала в школе Фото:

Замешанные в коррупционном скандале в школе Салехарда завхоз и директор коммерческой организации подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.

«В Салехарде в 2021 году зам. директора школы по хозяйственной части, вступив в преступный сговор с руководителем коммерческой организации, обеспечил заключение контрактов на поставку оборудования по заведомо завышенной стоимости. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление дополнительных эпизодов преступной деятельности фигурантов уголовных дел, а также иных лиц, причастных к совершению мошенничества», — сообщает пресс-служба окружного следственного управления СК РФ на официальном сайте.

Подозреваемые обманули руководство школы и городскую администрацию. Используя подложные документы, они присвоили себе 2 миллиона 700 тысяч рублей, причинив школе имущественный вред.

Уголовное дело возбуждено по результатам оперативно-розыскной деятельности ОЭБиПК ОМВД России по Салехарду. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению дополнительных эпизодов преступной деятельности подозреваемых, а также установление их возможных сообщников.

Ранее URA.RU рассказало, что в школах Салехарда силовики обнаружили нарушения законодательства в сфере закупок. Позже, в мэрии окружной столицы сообщили, что завхоз одной из школ подозревается в коррупции.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Замешанные в коррупционном скандале в школе Салехарда завхоз и директор коммерческой организации подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО. «В Салехарде в 2021 году зам. директора школы по хозяйственной части, вступив в преступный сговор с руководителем коммерческой организации, обеспечил заключение контрактов на поставку оборудования по заведомо завышенной стоимости. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление дополнительных эпизодов преступной деятельности фигурантов уголовных дел, а также иных лиц, причастных к совершению мошенничества», — сообщает пресс-служба окружного следственного управления СК РФ на официальном сайте. Подозреваемые обманули руководство школы и городскую администрацию. Используя подложные документы, они присвоили себе 2 миллиона 700 тысяч рублей, причинив школе имущественный вред. Уголовное дело возбуждено по результатам оперативно-розыскной деятельности ОЭБиПК ОМВД России по Салехарду. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению дополнительных эпизодов преступной деятельности подозреваемых, а также установление их возможных сообщников. Ранее URA.RU рассказало, что в школах Салехарда силовики обнаружили нарушения законодательства в сфере закупок. Позже, в мэрии окружной столицы сообщили, что завхоз одной из школ подозревается в коррупции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...