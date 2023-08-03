Силовики назвали причастных к коррупционному скандалу в Салехарде

Завхоз, виновный в коррупционном скандале в Салехарде, был в сговоре с местным бизнесменом

В СУ СКР по ЯНАО назвали фигурантов коррупционного скандала в школе Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Замешанные в коррупционном скандале в школе Салехарда завхоз и директор коммерческой организации подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.

«В Салехарде в 2021 году зам. директора школы по хозяйственной части, вступив в преступный сговор с руководителем коммерческой организации, обеспечил заключение контрактов на поставку оборудования по заведомо завышенной стоимости. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление дополнительных эпизодов преступной деятельности фигурантов уголовных дел, а также иных лиц, причастных к совершению мошенничества», — сообщает пресс-служба окружного следственного управления СК РФ на официальном сайте.

Подозреваемые обманули руководство школы и городскую администрацию. Используя подложные документы, они присвоили себе 2 миллиона 700 тысяч рублей, причинив школе имущественный вред.

Уголовное дело возбуждено по результатам оперативно-розыскной деятельности ОЭБиПК ОМВД России по Салехарду. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению дополнительных эпизодов преступной деятельности подозреваемых, а также установление их возможных сообщников.

Ранее URA.RU рассказало, что в школах Салехарда силовики обнаружили нарушения законодательства в сфере закупок. Позже, в мэрии окружной столицы сообщили, что завхоз одной из школ подозревается в коррупции.